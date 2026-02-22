Cambio programmazione per Io sono Farah nella fascia serale di Canale 5 dopo la messa in onda della puntata speciale trasmessa questa domenica sera.

L'appuntamento con la soap opera che sta appassionando il pubblico, però, non proseguirà ancora nella fascia domenica della rete ammiraglia, dato che ci sarà spazio per il ritorno di Chi vuol essere milionario?, il game show a premi condotto da Gerry Scotti.

Cambio programmazione per Io sono Farah: la soap cancellata di domenica sera

I vertici del Biscione hanno scelto di apportare delle modifiche alla programmazione serale della rete ammiraglia Mediaset, trasmettendo l'appuntamento con Io sono Farah anche nella fascia domenicale del 22 febbraio.

Una decisione speciale che ha lasciato sorpresi i numerosi appassionati della serie dato che, in una sola settimana, andranno in onda ben quattro appuntamenti in prima visione assoluta con la soap.

Una scelta dettata dall'esigenza di puntare su un prodotto che possa intercettare il pubblico femminile nella serata del 22 febbraio in cui, su Rai 1, andrà in onda la cerimonia finale di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina.

Per la prossima settimana, invece, l'appuntamento con la soap che vede protagonista Demet Ozdemir andrà in onda contro la prima e la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini.

Cancellata la puntata della domenica di Io sono Farah dal prime time

Per la settimana successiva di programmazione, però, è in programma un'ulteriore variazione di palinsesto per Io sono Farah nella fascia di prime time, dato che la soap opera non sarà più trasmessa di domenica sera.

Domenica 1° marzo, alle 21:45 circa, è in programma una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?, il game show a premi condotto da Gerry Scotti che tornerà in onda dopo la pausa per la sosta delle Olimpiadi.

Il quiz tornerà a occupare la fascia domenica per buona parte del mese di marzo, mentre l'appuntamento con la soap opera tornerà in onda solo al venerdì sera e proseguirà anche nella fascia del daytime pomeridiano feriale, subito dopo gli episodi di Beautiful in prima visione assoluta.