Cambio programmazione per Io sono Farah nella fascia serale di Canale 5 durante il mese di febbraio. La soap opera turca che vede protagonista Demet Ozdemir, subirà delle variazioni dovute alla scelta di spostare gli episodi inediti della stagione finale anche di domenica sera.

Dal 22 febbraio, infatti, le nuove puntate torneranno in onda anche nel prime time festivo della rete ammiraglia del Biscione, prendendo il posto del quiz Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti.

Cambio programmazione per Io sono Farah: la soap anche di domenica sera su Canale 5

L'appuntamento con la soap opera turca continua a tenere banco nella fascia serale di Canale 5 con gli episodi inediti e, per la prossima settimana, è in programma una importante variazione di palinsesto che avrà delle conseguenze importanti per gli spettatori e affezionati della serie.

La prima riguarda il ritorno degli episodi in prima visione anche nel prime time della domenica: il prossimo 22 febbraio, alle 21:50 circa, è in programma una nuova puntata speciale di Io sono Farah che andrà in onda fino alle 00:15 circa, prima di dare la linea al talk show sportivo Pressing, incentrato sul racconto della giornata di campionato di Serie A.

La serie prenderà il posto di Chi vuol essere milionario?, il quiz a premi che in questi ultimi mesi ha occupato il prime time della domenica, registrando però ascolti in calo durante le ultime settimane di programmazione, con una media di appena 1,9 milioni di spettatori pari al 13-14% di share.

Come varia la programmazione di Io sono Farah durante il Festival di Sanremo 2026

Ulteriori variazioni di programmazione per Io sono Farah sono previste anche in occasione della settimana del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Laura Pausini.

La soap è in programma martedì 24 febbraio contro la prima serata inaugurale della kermesse musicale e poi andrà in onda anche venerdì 28 febbraio contro la quarta serata del Festival, dedicata come da tradizione alle Cover che verranno realizzate dai 30 Big in gara.

La serie dovrebbe poi tornare in onda anche di domenica sera, il 1° marzo, sempre dopo La ruota della fortuna.