Farah sarà a un passo dalle nozze con Behnam e Tahir sarà deportato in Iran nelle puntate di Io sono Farah dal 16 al 20 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che Rahşan fermerà il matrimonio temendo che Farah possa rivelare la sua storia proibita con Akbar. Nel frattempo, Tahir in Iran si libererà dai suoi aguzzini e scoprirà tra i prigionieri un ragazzino. L'uomo non lo lascerà solo e lo aiuterà a raggiungere il confine e la libertà.

Tahir sarà prigioniero di Behnam in Iran

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che il piano di Tahir e della sua amata andrà in fumo per colpa di Ilyas.

L'uomo sarà a un passo dall'aprire la cassaforte per recuperare il video e fuggire con Farah, quando Behnam lo fermerà con un colpo in testa. A fare la spia sarà ancora una volta Ilyas che in cambio di questa informazione otterrà una consistente somma di denaro. Behnam farà deportare Tahir in Iran e quindi metterà fine al piano di fuga con Farah che nel frattempo dovrà affrontare un grosso problema alla villa. L'arrivo dello zio Mahmud, infatti, complicherà ulteriormente le cose perché imporrà le nozze tra Farah e Behnam. Nessuno oserà contraddire il potente capofamiglia e Farah sarà costretta ad indossare l'abito da sposa per dare la sua mano a Behnam. La donna capirà che Tahir non arriverà più a salvarla ed escogiterà un altro modo per liberarsi, almeno per il momento, di quella situazione.

Farah ricatterà Rahşan minacciando di dire a tutti della sua relazione con Akbar.

Le nozze interrotte di Farah e Behnam grazie a Rahşan

Nelle puntate di Io sono Farah dal 16 al 20 febbraio, Rahşan fermerà le nozze a un passo dall'altare. La madre di Behnam spiegherà allo zio Mahmud che non è certa della purezza di Farah visto che pochi giorni prima era fuggita con Tahir. Rahşan chiederà un periodo di castità prima di procedere con il matrimonio e lo zio Mahmud si convincerà. Nel frattempo, Tahir sarà torturato in Iran ma riuscirà a difendersi e a liberarsi dei suoi aguzzini. In questa circostanza, l'uomo scoprirà che c'è un ragazzino tra i prigionieri e lo libererà. Tahir farà in modo che il ragazzino si ricongiunga con i suoi cari e lo proteggerà fino al confine.