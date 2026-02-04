Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Tahir verrà sorpreso mettere le mani nella cassaforte di Behnam. Il criminale verrà rinchiuso in una prigione in Iran dagli uomini del suo rivale. In questa circostanza, l'uomo capirà che nello stesso posto era stata imprigionata anche la madre di Farah.

Tahir rinchiuso in una prigione in Iran a causa degli uomini di Behnam

Farah confiderà a Tahir di aver ceduto al ricatto di Behnam perché detentore di un video capace d'incastrarla per la morte di Ali Galip insieme a Gonul e Bade.

Il criminale ingaggerà un esperto informatico per scoprire la password della cassaforte del rivale e recuperare il filmato. Il piano verrà scoperto dagli scagnozzi di Behnam che tramortiranno Tahir. Il gruppo caricherà l'uomo su di un van portandolo in Iran a km di distanza da Farah. Quest'ultima estorcerà la suocera per evitare di contrarre matrimonio con Behnam come ordinato da Mahmud.

Tahir, nel frattempo, riprenderà i sensi in una prigione iraniana fatiscente. L'uomo riuscirà a sconfiggere tutti gli uomini del rivale tra cui un brutale aguzzino. Il criminale non esiterà ad eliminarli tutti quando scoprirà che hanno incarcerato anche un bambino.

Tahir capisce che la madre di Farah è viva

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il bambino racconterà a Tahir di essere stato costretto per tredici volte a camminare su di un campo minato in modo che gli scagnozzi di Behnam potessero portare lingotti d'oro in Turchia senza saltare per aria.

Il fanciullo dirà poi a Tahir di aver conosciuto una signora fatta prigioniera come lui. Il criminale penserà che sia la madre di Farah (Demet Ozdemir). L'ipotesi diventerà certezza quando vedrà il nome della sua amata impresso sulla sua vecchia cella.

Tahir porterà in Turchia uno scialle della donna imprigionata, domando a Mehmet di sottoporlo ad alcuni analisi per vedere se esiste una corrispondenza con la madre di Farah. Il poliziotto esigerà al criminale qualcosa in cambio prima di eseguire la sua richiesta.

Behnam ha spinto Tahir giù dal balcone di un edificio in costruzione

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Behnam ha scoperto di essere il padre di Kerim e l'ha salvato donandogli il midollo osseo.

Farah è stata costretta a vivere con l'uomo per riconoscenza. La protagonista ha quindi cacciato Tahir, chiedendogli il divorzio. Allo stesso tempo, il criminale e Behnam hanno avuto un nuovo scontro. L'uomo ha deciso di risparmiare la vita al rivale che però l'ha spinto giù da un balcone di un edificio in costruzione.