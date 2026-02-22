Niente raddoppio domenicale per Io sono Farah. La serie turca non andrà in onda il 1° marzo per lasciare spazio al ritorno di Gerry Scotti con Chi vuole essere milionario. Dopo la programmazione straordinaria della settimana di Sanremo, Canale 5 riorganizza il palinsesto. Il daytime resta confermato, mentre la prima serata della domenica torna ai quiz, costringendo i fan di Farah e Tahir ad attendere il consueto appuntamento del venerdì. Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni sulle prossime puntate.

Io sono Farah, cambio programmazione: niente domenica sera, torna Gerry Scotti

Dopo la programmazione speciale durante la settimana del Festival di Sanremo, Io sono Farah tornerà al suo consueto appuntamento del venerdì sera. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, la serie avrà un unico appuntamento settimanale, quello del venerdì, e il daytime dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14:10.

Se qualcuno pensava che Io sono Farah potesse occupare anche lo spazio della domenica, purtroppo dovrà ricredersi, perché, già dal 1° marzo, Gerry Scotti tornerà in onda con Chi vuole essere milionario.

Di seguito la programmazione della prima serata di Canale 5 da domenica 1° fino a sabato 7 marzo:

Domenica 1° marzo — Chi vuole essere milionario – Il torneo;

— Chi vuole essere milionario – Il torneo; Lunedì 2 — Scherzi a parte;

— Scherzi a parte; Martedì 3 — Coppa Italia – Como-Inter;

— Coppa Italia – Como-Inter; Mercoledì 4 — Vanina – Un vicequestore a Catania, seconda stagione;

— Vanina – Un vicequestore a Catania, seconda stagione; Giovedì 5 — Striscia la notizia;

— Striscia la notizia; Venerdì 6 — Io sono Farah ;

— ; Sabato 7 — C’è posta per te.

Spoiler 6 marzo: Gulsima è libera, la vendetta di Behnam contro Farah

Nelle puntate di Io sono Farah del 6 marzo si entrerà in una nuova fase clou della storia, perché Gulsima, la madre di Farah, sarà finalmente una donna libera e potrà andare a vivere insieme a Farah, Tahir e Kerim.

Nel frattempo, il “lato oscuro” della serie, composto da Behnam e Orhan, formerà una nuova coalizione. Soprattutto, Behnam vorrà usare il potere di Orhan per spedire Farah in prigione con l’accusa di aver ucciso Ali Galip. Non sopporterà che la ragazza abbia abbandonato la sua villa per andare a vivere con Tahir.

Io sono Farah, programmazione Sanremo: quando va in onda e gli orari su Canale 5

Intanto, ecco gli appuntamenti speciali di Io sono Farah per la settimana di Sanremo. Si parte già da stasera con tre episodi, in onda fino a 00:20, che andranno a sostituire Chi vuole essere milionario. La serie andrà in onda anche martedì 24 e venerdì 27 febbraio.