Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 raccontano che Farah e Kerim riusciranno ad abbandonare la villa Azadi grazie ad un ricatto. La protagonista informerà Behnam che se non la lascerà andare renderà pubblico il filmato in cui prova a uccidere Mahmud.

Mahmud riprende i sensi grazie all'aiuto di Farah

Merjan cercherà di eliminare lo zio Mahmud per non sposare il figlio di un nemico di famiglia con cui sanare i conti. La giovane adopererà il coltello appartenuto a Farah. Pertanto, tutti i sospetti ricadranno sulla protagonista che sarà costretta a scappare grazie alla complicità di Tahir per sottrarsi dall' ira degli Azadi.

Farah e il criminale crederanno che anche l'iraniano abbia intenzione di uccidere Mahmud per via dei suoi affari. La dottoressa e Tahir riusciranno a portar via l'anziano uomo dalla clinica in cui era stato ricoverato.

Qualche tempo dopo, Mahmud riprenderà i sensi grazie alle cure della protagonista anche se dimostrerà di avere notevoli problemi di memoria. L'anziano uomo ricorderà di essere stato ferito da una figura con indosso dei guanti neri. Allo stesso tempo, Farah dovrà vedersela con le minacce di Behnam, intenzionato a rendere pubblico un suo segreto se non tornerà a casa.

Behnam lascia andare Farah e Kerim

Le anticipazioni rivelano che la dottoressa ideerà uno stratagemma per colpire Behnam.

Per fare ciò, la protagonista si farà rintracciare dall'iraniano grazie ad una telefonata. In questa circostanza, Farah registrerà l'uomo cercare di uccidere Mahmud con un'iniezione fatale. L'omicidio non sarà portato a termine poiché la polizia giungerà sul posto per arrestare la protagonista, costituitasi di sua volontà. Farah verrà scagionata da Mahmud, che non è stata lei a fargli del male.

Behnam, a questo punto, salverà Merjan, eliminando uno dei suoi scagnozzi e facendo ricadere la colpa del tentato omicidio dello zio su di lui. L'uomo dirà a sua nipote che le deve la completa fedeltà. Allo stesso tempo, Farah mostrerà a Behnam il video in cui tenta di eliminare Mahmud con una puntura.

L'iraniano sarà costretto ad accettare la decisione della protagonista e di Kerim di allontanarsi dalla villa per evitare problemi legali.

Vera ha scoperto che Ali Galip ha lasciato il 25% delle azioni a Gonul

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Tahir non si è presentato alla lettura del testamento di Ali Galip per andare a parlare con Farah. Vera ha scoperto che il marito ha lasciato il 7% delle azioni al criminale mentre il 25% a Gonul. Bade, invece, ha cercato di aiutare Mehmet a ricordare il momento dell'aggressione che gli è costato un anno di coma.