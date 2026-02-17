Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kerim aprirà gli occhi sulla cattiveria di Behnam. Il bambino accuserà l'uomo di averlo ingannato per allontanarlo da Tahir, colui che gli ha davvero voluto bene.

Farah e Tahir organizzano un piano per liberare Gulsima

Farah mostrerà a Behnam un video dove cerca di uccidere Mahmud. L'uomo non potrà più ricattare la protagonista per l'omicidio di Ali Galip. Behnam ormai con le spalle al muro permetterà alla donna e Kerim di lasciare la villa.

La protagonista riabbraccerà Tahir, con il quale deciderà di organizzare un piano per liberare Gulsima, chiedendo l'aiuto di Kerim.

La coppia farà credere a Behnam che il bambino abbia avuto una ricaduta. In dettaglio, Kerim mangerà una fragola che scatenerà una reazione allergica che lo costringerà ad andare in ospedale. In questa circostanza, Farah manometterà la cartella clinica del bambino per far credere ai dottori che abbia bisogno di un nuovo trapianto di midollo osseo.

Kerim accusa Behnam di averlo ingannato

Le anticipazioni rivelano che Tahir e Farah crederanno che sia stata Gulsima a salvare Kerim col midollo osseo e non Behnam. Quest'ultimo in ansia per la salute del figlio farà arrivare l'ex suocera in Turchia grazie alla complicità dei suoi uomini. Farah riuscirà a riabbracciare la madre, esponendo Kerim alla mercé di Behnam.

Il bambino deciderà di prendere le difese della nonna, rinchiudendola in una stanza d'ospedale quando capirà che il padre vuole riportarla in Iran.

Kerim sceglierà di andare via con Behnam, accusandolo di averlo sempre ingannato per tenerlo lontano da Tahir, l'unica persona che insieme a Farah gli ha voluto molto bene. Un affronto che l'iraniano non sopporterà e per questo recupererà due passaporti falsi per Rahsan e Kerim per spedirli in Iran.

Tahir è stato fatto prigioniera in Iran dagli uomini del rivale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Mahmud è apparso in procinto di celebrare le nozze tra Farah e Behnam ma è andato incontro ad una brutta sorpresa.

Rahsan ha informato l'uomo che la protagonista potrebbe essere non più pura poiché è stata rapita da Tahir. Mahmud ha deciso di rimandare il matrimonio a qualche settimana dopo.

Nel frattempo, Tahir è stato rinchiuso in una cella in Iran dagli uomini di Behnam. In questa circostanza, l'uomo ha rischiato di venire malmenato da un torturatore mandato dal suo rivale.

Mehmet, invece, è apparso preoccupato per l'assenza di notizie di Tahir. L'uomo ha fatto il suo arrivo a casa di Bade in evidente stato di ubriachezza.