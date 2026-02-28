Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Orhan deciderà di tenere in pugno Tahir. L'uomo chiederà al criminale di aiutarlo a far evadere Ilyas in cambio lui lascerà in pace Farah.

Orhan decide di ricattare Tahir

Behnam farà in modo che Orhan ritrovi il cadere di Ali Galip scomparso un anno prima con l'impronte digitali di Farah sopra di una scheggia di vetro, che aveva provocato la sua morte. L'iraniano si augurerà di far rinchiudere la protagonista in galera per allontanarla dal figlio Kerim.

Orhan, a questo punto, farà presente a Tahir che nessuno incolperà Gonul dell'omicidio di Ali Galip, contando sull'appoggio di molti poliziotti corrotti. L'uomo deciderà di ricattare il criminale per lasciare in pace Farah. Orhan pretenderà che Tahir lo aiuti a far uscire Ilyas di prigione in quanto deve aiutarlo a concludere un importante affare.

Ilyas evade dal carcere ma rimane ferito

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Ilyas verrà liberato senza spargimento di sangue come aveva imposto Tahir. Gli uomini della polizia feriranno l'evaso alla schiena, tanto da venire ricoverato in una struttura dove Orhan farà assumere Farah all'insaputa di Tahir per curarlo nei migliori dei modi.

Nel contempo, il criminale dovrà nascondersi nel bosco per scappare da Mehmet e dagli altri poliziotti. Tahir, a questo punto, deciderà di arrendersi svelando al fratello di aver contributo all'evasione di Ilyas. Questa rivelazione porterà ad un clamoroso risvolto che porterà il pubblico alla conclusione della serie tv.

Gulsima ha rivisto sua figlia Farah dopo dieci anni di lontananza

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Kerim è rimasto senza parole quando ha visto il padre piangere. In realtà, è stato un piano organizzato da Farah per costringere Behnam a riportare in Turchia sua madre che aveva donato il midollo osseo a suo figlio.

Mehmet si è ripreso il distintivo ed è tornato in polizia ma la felicità è durata poco. Difatti, Akbar ha sporto denuncia contro Tahir, facendolo arrestare.

Gulsima, invece, è riuscita a vedere Kerim dopo essere giunta in ospedale. Il bambino ha nascosto la nonna per liberarla dalle grinfie di Behnam. Farah (Demet Ozdemir) ha finalmente rincontrato sua madre dopo dieci anni di lontananza.

Nel frattempo, Behnam si è allontanato dall'ospedale portando via il figlio. Farah e Tahir si sono messi sulle sue tracce, temendo che volesse portare Kerim in Iran. La protagonista ha chiesto ad Akbar di aiutarla a trovare il nascondiglio di Behnam.