Rahsan confiderà a Akbar una verità inquietante nelle puntate di Io sono Farah dal 16 al 20 febbraio: "Mahmud ha tolto la vita al padre di Farah".

Le anticipazioni tv rivelano che lo zio di Behnam detterà legge in casa e pretenderà di istruire Kerim. Farah continuerà a ricattare Rahsan e Akbar per proteggersi.

Lo zio Mahmud farà tremare tutti a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che emergerà una verità inquietante sul passato della protagonista. Tutto avrà inizio con l'arrivo dello zio Mahmud che farà tremare tutta la famiglia di Behnam.

L'uomo, infatti, molto temuto da Rahsan e suo figlio, detterà legge e sarà chiaro che è lui ad avere il potere maggiore. Mahmud imporrà le sue leggi e il suo disprezzo per le donne sarà evidente. Vedendo Farah con il capo scoperto, lo zio sarà sconvolto e non esiterà a mandare la donna in camera sua senza permetterle di cenare con gli altri. Mahmud, inoltre, pretenderà che Behnam regolarizzi la sua posizione e sposi subito la madre di suo figlio. Nessuno oserà opporsi al suo volere e nel giro di pochi giorni sarà organizzato il tavolo di nozze. Farah, però, si giocherà la sua carta vincente: ricatterà Rahsan e minaccerà di dire a tutti della sua storia proibita con Akbar. La madre di Behnam interromperà le nozze dicendo a Mahmud che Farah è stata rapita da Tahir e non è certa della sua purezza: si deciderà di rimandare tutto di qualche mese.

Rahsan e Akbar temeranno per la loro relazione

Nelle puntate di Io sono Farah dal 16 al 20 febbraio, Mahmud imporrà il suo modo di vivere anche al piccolo Kerim. L'uomo pretenderà di istruire il bambino secondo le sue leggi, molto discriminatorie nei confronti delle donne. In uno dei suoi incontri con Kerim, Mahmud gli dirà che la sua malattia era dovuta ai peccati di Farah. Tutto questo turberà molto il piccolo Kerim, ma Farah proverà a rimediare parlandogli e rassicurandolo. Nel corso delle puntate, da un dialogo tra Rahsan e Akbar emergerà una verità inaspettata sul passato di Farah. Quest'ultima andrà da Rahsan e le intimerà di tenere lontano Mahmud da Kerim, altrimenti mostrerà il video della sua tresca.

Quando la donna andrà via, Rahsan rivelerà a Akbar la verità sul passato di Farah: "Lei non sarà che Mahmud ha tolto la vita a suo padre". La madre di Kerim è convinta che Rahsan sia l'unica responsabile della distruzione della sua famiglia.