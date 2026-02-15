Behnam comunicherà con Farah usando il telefono che ha rubato a Tahir nelle puntate di Io sono Farah di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir si troverà in Iran ma riuscirà a fuggire e libererà anche un ragazzino tenuto prigioniero con lui. In questa occasione, l'uomo scoprirà che la madre di Farah era in quel posto fino a poco prima.

Behnam catturerà Tahir in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir sarà prigioniero in Iran e a tradirlo sarà Ilyas. Ancora una volta, il giovane poliziotto si lascerà sedurre dal potere e avvertirà Behnam prima che Tahir arrivi al video dell'omicidio di Ali Galip.

Bekir scoprirà la combinazione della cassaforte e Tahir andrà ad aprirla, ma grazie alla soffiata di Ilyas Behnam lo fermerà in tempo e lo farà deportare in Iran. Farah, ignara di tutto, aspetterà una telefonata dal suo amato che non arriverà mai. Il cellulare di Tahir, infatti, si troverà nelle mani di Behnam che metterà alla prova Farah scrivendole dal dispositivo. "Le cose non sono andate come previsto", scriverà Behnam alla donna che gli risponderà immediatamente: "Sono preoccupata per te". L'uomo, in questo modo, avrà la prova che la madre di suo figlio era d'accordo con Tahir per aprire la cassaforte. Quando lui proverà a chiamarla, Farah sentirà la voce di Kerim in giardino e capirà che suo marito ha il telefono di Tahir.

Tahir riuscirà a liberarsi in Iran

Nelle puntate di Io sono Farah di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, Tahir si troverà in Iran e passerà la notte legato a un palo. L'uomo, riuscirà a liberarsi e uno alla volta farà fuori tutti i suoi aguzzini. Prima di andare via, però, Tahir si accorgerà della presenza di una ragazzino, anch'egli prigioniero, e lo libererà dalla sua catena. "Ti porto dalla tua mamma", dirà Tahir abbracciandolo. L'uomo non potrà fare a meno di notare una scritta sul muro accanto al giaciglio del ragazzo: "Cosa c'è scritto?", chiederà visto che non conosce la lingua. Il ragazzo spiegherà che la scritta significa "Farah" ed è stata sua madre a lasciare quel segno prima di essere portata in ospedale. Tahir si renderà contro che la madre della sua amata è viva.