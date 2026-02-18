Farah sarà sorpresa con Mahmud in fin di vita nella puntata di Io sono Farah di domenica 22 febbraio e l'accusa sarà grave: "Ha ucciso Mahmud" urlerà la domestica che la vedrà.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah andrà nella stanza dello zio e lo troverà in fin di vita. La donna proverà a soccorrerlo, ma quando la domestica la vedrà accanto alla vittima non esiterà ad accusarla spingendola a scappare.

Nozze combinate per Merjan a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che lo zio Mahmud sarà deciso a fare affari con Tahir per l'oro di contrabbando.

Quando Behnam verrà a saperlo avrà un duro scontro con lui, tanto che chiederà a Farah e Kerim di fare le valigie per partire per l'Iran. Lo zio Mahmud si opporrà con forza a questa decisione e aggiungerà anche che Behnam deve restare perché a breve arriverà Askar Kathami, il futuro marito di Merjan. Quest'ultima sarà terrorizzata all'idea di sposare un uomo più grande di lei di 40 anni, ma questa volta suo padre non potrà fermare Mahmud. La ragazza andrà via piangendo, mentre Behnam continuerà a discutere con suo zio che minaccerà Farah. "Se arriverai al confine ti farò uccidere come ho fatto con tuo padre", dirà Mahmud ,"Hai la stessa faccia di tua madre quando tuo padre andò l patibolo". A quel punto Farah capirà che è lo zio Mahmud il responsabile della morte di suo padre e si scaglierà contro di lui.

La trappola con il ferimento di Mahmud

Nella puntata di Io sono Farah di domenica 22 febbraio, Farah si troverà nella sua stanza con Kerim quando si sentirà un tonfo. La donna andrà a vedere e troverà Mahmud riverso per terra, nel suo studio. Farah si avvicinerà all'assassino di suo padre e non potrà fare a meno di rivivere gli ultimi terribili momenti di Ali Galip. Questa volta, Farah deciderà di aiutare il suo nemico e lo farà sdraiare sulla schiena senza rimuovere il coltello dal suo corpo perché provocherebbe una emorragia. In quel momento la donna si renderà conto che l'arma è la sua e capirà: "Mi hanno teso una trappola". La dottoressa premerò un panno attorno alla ferita per tamponare, ma in quel momento entrerà in stanza la domestica che fraintenderà tutto. "Assassina", urlerà terrorizzata, "Ha ucciso Mahmud". Farah scapperà con i vestiti intrisi di sangue e continuerà a urlare la sua innocenza a Behnam, ma nessuno le crederà.