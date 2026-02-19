Le anticipazioni di Io sono Farah per la puntata di domenica 22 febbraio su Canale 5 annunciano una svolta epocale. Un test del DNA confermerà che Mehmet e Tahir sono fratelli. L’incredibile verità emergerà attraverso un ricatto di Behnam. L’uomo sarà pronto a spingere Mehmet verso un gesto estremo pur di eliminare il rivale. Tra accuse di omicidio che colpiscono Farah e scontri all’ultimo sangue, solo l'intervento provvidenziale di Vera potrà evitare la tragedia, trasformando un duello mortale nel ritrovamento più atteso della stagione.

Test del DNA e verità per Mehmet

Nella puntata di Io sono Farah, in onda domenica 22 febbraio su Canale 5, Behnam utilizzerà un segreto delicato per esercitare pressione su Mehmet. Dopo una confessione di Vera, verrà a sapere che Mehmet e Tahir sono fratelli. Gli dirà che tiene il fratello prigioniero e se vorrà salvarlo, dovrà eliminare Tahir

Behnam sarà in possesso di un fazzoletto con tracce di sangue risalenti al sequestro di Tahir in Iran. Lo consegnerà a Mehmet, invitandolo a effettuare un test del DNA per verificare il legame di parentela, senza ovviamente svelargli la sua identità. Gli dirà di tenere prigioniero suo fratello e che, per salvarlo, dovrà eliminare Tahir. Il test confermerà la parentela e Mehmet inizierà a cercare Tahir.

Il coltellino di Farah colpisce Mahmud

Intanto Tahir e Farah si troveranno coinvolti in un’altra vicenda complessa: Mahmud verrà accoltellato e l’arma utilizzata sarà il coltellino di Farah, circostanza che farà pensare a un tentativo di incastrarla.

I due saranno costretti a fuggire e a rifugiarsi in una nuova abitazione. Farah tenterà di mettersi in contatto con Kerim tramite Gonul, ma Mehmet ascolterà la conversazione e raggiungerà il luogo con l’intenzione di affrontare Tahir.

Vera ferma Mehmet, Tahir è suo fratello

Tra i due uomini si verificherà uno scontro acceso, motivato dalla convinzione di Mehmet di dover uccidere Tahir per salvare l’uomo che crede suo fratello. La situazione cambierà con l’arrivo di Vera e Bade: sarà proprio Vera a fermare tutto, dichiarando che Tahir è il fratello di Mehmet.

Behnam è a conoscenza di tutto e sta sfruttando il desiderio di Mehmet di trovare suo fratello per uccidere Tahir senza sporcarsi le mani. Inizialmente tra i due ci saranno delle titubanze, ma alla fine suggelleranno il ritrovamento con un caloroso abbraccio.