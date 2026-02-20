Behnam scoprirà che è stata Merjan a colpire lo zio Mahmud nella puntata di Io sono Farah di martedì 24 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam sorprenderà sua cugina scavare in giardino alla ricerca dei guanti del reato e capirà tutto. Lei confesserà di aver teso una trappola a Farah per liberarsi di lei e dello zio che voleva obbligarla a sposarsi.

Le gravi accuse per Farah dopo il ferimento di Mahmud

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che emergerà la verità sull'agguato allo zio Mahmud. Tutto avrà inizio quando Farah sarà accusata del grave reato e scapperà, rifugiandosi da Tahir.

con l'aiuto di Bekir, Farah rapirà lo zio dall'ospedale per portarlo al sicuro ed evitare al colpevole di portare a termine il suo lavoro. La donna, infatti, non potrà fare altro che sperare nel risveglio di Mahmud per essere scagionata con una deposizione. Mentre sarà a casa con Tahir, Farah vedrà la conferenza stampa in cui Behnam la accusa pubblicamente e gli telefonerà. "Sono innocente", dirà, "Qualcuno della tua famiglia voleva far fuori lo zio e per questo l'ho portato al sicuro". Una volta chiusa la telefonata, Behman chiamerà Ilyas per localizzare Farah. L'indomani, Mahmud si sveglierà, ma non saprà dire a Farah chi lo ha colpito. L'uomo ricorderà solo dei guanti neri e questo particolare si rivelerà fondamentale per arrivare al colpevole di tutto.

La confessione di Merjan a Behnam

Nella puntata di Io sono Farah di martedì 24 febbraio, Behnam noterà in giardino uno strano rilievo e scoprirà che ci sono dei guanti neri sepolti. L'uomo li prenderà e ricoprirà la buca, certo che il colpevole si farà vivo di lì a poco e non si sbaglierà. Mentre sarà in stanza con Kerim, Behnam vedrà Merjan in giardino e andrà da lei. La donna, in quel momento, sarà sorpresa a scavare con impazienza, alla ricerca di qualcosa. "Cerchi questi?" dirà Behnam mostrando i guanti, "Sei stata tu a colpire Mahmud". Merjan proverà a negare, ma poi balbettando racconterà che non voleva sposarsi e far fuori lo zio era l'unico modo. Merjan spiegherà di aver prima sedato Mahmud con il tè e dirà che poi ha rubato il coltello di Farah per colpirlo e addossare a lei la colpa.