Il medico guarderà le analisi di Kerim nella puntata di Io sono Farah di mercoledì 25 febbraio e non avrà buone notizie: "C'è una regressione, è necessario ripetere il trapianto".

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam sarà preoccupato, ma si tratterà di un trucco di Farah. Quest'ultima, infatti, sapendo che la donatrice di Kerim è sua madre, falsificherà i risultati delle analisi del bambino.

Il piano a Io sono Farah: costringere Behnam a portare Gülsima in Turchia

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che il prossimo obiettivo di Tahir e della sua amata sarà riabbracciare Gülsima, la madre di Farah.

Per riuscire a liberare la donna, i due protagonisti avranno un piano ben preciso: costringere Behnam a riportarla in Turchia. Farah, Tahir e il piccolo Kerim lasceranno la villa di Behnam ricattandolo con un video che prova il suo tentato omicidio nei confronti di Mahmud. Una volta al sicuro, Farah e il suo amato passeranno alla seconda fase del piano: far credere a Behnam che il bambino ha bisogno di un altro trapianto. In questo modo, sapendo che non è stato Behnam a donare il midollo a suo figlio, Farah sarà convinta che l'uomo riporterà in Turchia Gülsima, la vera donatrice che tiene prigioniera in Iran. Innanzi tutto, il bambino dovrà fingere di stare male e asseconderà sua madre in tutto.

Tahir e Farah avvolgeranno Kerim in una coperta e si recheranno in ospedale, sapendo di essere spiato dagli uomini di Behnam. Questi ultimi avvertiranno subito il loro capo che si precipiterà in ospedale per sapere come stia suo figlio.

Il ricovero di Kerim e la preoccupazione di Behnam

Nella puntata di Io sono Farah in onda mercoledì 25 febbraio, Kerim sarà ricoverato in ospedale per accertamenti. Il medico farà effettuare tutte le analisi del caso e qui entrerà in giorno Bekir. Quest'ultimo fingerà di essere un ispettore e con una scusa libererà il laboratorio per permettere a Farah di agire. Sfruttando le sue conoscenze mediche, la donna falserà i risultati e al momento del colloquio con il dottore il piano riuscirà alla perfezione.

"C'è stata una regressione inaspettata", dirà il medico a Farah e Behnam, "È urgente ripetere il trapianto". I genitori di Kerim appariranno molto preoccupati, anche se Farah lo sembrerà meno di Behnam: "Mio marito è compatibile", dirà sicura. Lui inizierà a dire che preferirebbe operarsi in Iran, ma Farah sarà categorica: il trapianto dovrà essere svolto in Turchia.