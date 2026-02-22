Ilyas sarà arrestato per aver tradito la polizia e messo in pericolo la vita di Mehmet nelle puntate di Io sono Farah di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che ad incastrare Ilyas saranno Tahir e Mehmet che uniranno le loro forze per ottenere una confessione da parte del ragazzo.

Il piano di Tahir e Mehmet in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir e Mehmet uniranno le loro forze per fare giustizia. Si inizierà da Ilyas, il giovane poliziotto che ha tradito per anni il suo braccio destro fingendosi amico.

Il piano dei due fratelli sarà infallibile: sfrutteranno la vicinanza di Ilyas con Behnam per attirarlo in una trappola. Mehmet continuerà a fingere di non aver trovato e quindi confiderà a Ilyas che deve uccidere Tahir per eseguire gli ordini di Behnam. Durante la conversazione, Mehmet fingerà di ingannarsi dicendo che ricorda il giorno dell'agguato subito e Ilyas penserà di averlo smascherato. Il ragazzo tornerà da Behnam trionfante, dicendogli che ha scoperto che Mehmet ha ricordato chi gli ha sparato e avrà una soluzione a tutti i suoi problemi: "Elimino Tahir e Mehmet insieme". Ilyas penserà di togliere la vita ai due fratelli fingendo di aiutare Mehmet a sbarazzarsi di Tahir. In realtà, il ragazzo si dirigerà verso la sua fine.

Fine della corsa per Ilyas: Mehmet e Tahir una squadra vincente

Nelle puntate di Io sono Farah di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, Mehmet e Tahir si recheranno al luogo dell'appuntamento con Ilyas. Quando le armi saranno puntate, il poliziotto traditore si farà avanti con la sua verità. Puntando un'arma contro Tahir e un'altra contro Mehmet, Ilyas ripercorrerà la sera in cui Orhan ha sparato a suo figlio. Il giovane dirà di aver tradito la polizia per guadagnare dei soldi e confesserà, di fatto, tutti i suoi reati. Subito dopo, Ilyas premerà i grilletti, ma si accorgerà che entrambe le armi erano state scaricate dai suoi nemici. A quel punto verrà fuori il capo della polizia che con i suoi uomini metterà le manette a Ilyas.

Il giovane sarà arrestato e portato in caserma, ma riuscirà a corrompere il suo collega che tenterà una fuga con lui. Tahir e Mehmet si metteranno in macchina e riusciranno ad immobilizzare Ilyas e il collega poco dopo per consegnarlo alla giustizia.