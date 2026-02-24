Yilmaz farà il suo ingresso a Io sono Farah e sarà interpretato da Genco Özak, l'attore che era Esat ne La notte nel cuore.

Le anticipazioni tv rivelano che Yilmaz fingerà di essere un nemico di Tahir per ingannare Behnam e farsi dare l'incarico di togliergli la vita. In realtà, salverà lui e Farah.

Chi è Yilmaz: un sicario spietato e amico di Tahir

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che entrerà in scena Yilmaz, un nuovo personaggio destinato a sorprendere e interpretato da Genco Özak, l'attore che ne La notte nel cuore era Esat. Tutto avrà inizio quando Behnam radunerà tutti i nemici di Tahir, promettendo di ricoprire d'oro chiunque riuscisse a togliergli la vita.

Tra i presenti, farà il suo ingresso Yilmaz, un ragazzo non chiamato da Behnam ma che si descriverà come il suo nemico peggiore perché gli ha ucciso il fratello. L'uomo si lascerà convincere dalla spietatezza e dalla convinzione di Yilmaz che dimostrerà di conoscere molto bene Tahir. Quando Akbar, ricattato da Farah, si informerà su dove sia Kerim, Behnam deciderà di tendere una trappola al suo nemico dicendo un posto che in realtà è isolato e dove ad aspettare Tahir e Farah ci sarà Yilmaz. La coppia arriverà sul luogo per salvare Kerim ma si ritroverà di fronte Yilmaz, pronto ad uccidere Tahir e a legare Farah. Behnam si terrà in contatto con il sicario che prometterà di portare alla villa i due prigionieri, ma ci sarà una sorpresa inaspettata.

L'amara sorpresa per Behnam in Io sono Farah

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio, Yilmaz, Farah e Tahir arriveranno alla villa da Behnam. Quest'ultimo scoprirà solo in quel momento che i tre sono più uniti che mai e che Yilmaz è un amico fraterno di Tahir, arrivato proprio per aiutarlo. La sconfitta di Behnam continuerà quado tenterà di ingannare Kerim dicendogli che sua madre è cattiva. Il bambino rinnegherà suo padre e gli rivelerà di aver origliato la sua conversazione con Rahşan, quando progettava di rinchiudere Farah e sua madre in una cella in Iran fino alla fine dei loro giorni. Kerim andrà via con Tahir e Farah e Behnam non potrà fare nulla per fermarli. Yilmaz andrà con loro e parteciperà ad una cena in armonia con tutta la famiglia, finalmente riunita e felice.