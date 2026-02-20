Le anticipazioni di Io sono Farah per la puntata del 27 febbraio annunciano un forte scossone emotivo. Il castello di menzogne di Behnam è destinato a crollare. Farah scoprirà che sua madre è viva e prigioniera e deciderà di smascherarlo una volta per tutte. In un confronto che cambierà ogni equilibrio, la protagonista rivelerà al piccolo Kerim la verità più cruda: non è stato suo padre a salvarlo con il trapianto di midollo, ma la nonna che lui credeva morta.

La madre di Farah è viva, il piano per incastrare Behnam

Una verità devastante travolgerà la vita di Farah.

La protagonista scoprirà che sua madre non è morta, come le è sempre stato fatto credere, ma si trova prigioniera in Iran per ordine di Behnam.

Ma l'inganno non finirà qui: Tahir le confesserà un segreto ancora più atroce. Non è stato Behnam a salvare Kerim donandogli il midollo: l’uomo, essendo cardiopatico, non avrebbe mai potuto farlo. La vera donatrice è proprio sua madre.

Kerim torna in ospedale: Behnam cadrà in trappola

Per smascherare l’uomo e scoprire dove sia nascosta sua madre, Farah metterà in atto un piano rischioso. Farah fingerà che Kerim sia nuovamente malato. Lo porterà d’urgenza in ospedale e manometterà le analisi con l’aiuto dei suoi alleati.

Quando i risultati falsificati indicheranno una recidiva, il medico annuncerà la necessità di un nuovo trapianto immediato.

Farah dichiarerà con apparente naturalezza che non ci saranno problemi: Behnam ha già donato il midollo in passato e potrà farlo di nuovo. L’uomo andrà nel panico e tenterà di fuggire con il bambino in Iran, ma si scontrerà con il fermo divieto del medico: l’intervento si dovrà eseguire tassativamente in Turchia.

La verità a Kerim: Farah distrugge le bugie di Behnam

Mentre Behnam, messo alle strette, si adopererà per far arrivare segretamente la madre di Farah in Turchia per il finto intervento, cercherà ancora una volta di manipolare il figlio. Fingerà di soffrire terribilmente per la salute del piccolo, portando Kerim a sentirsi in colpa per il dolore del padre.

“Mio padre sta soffrendo per colpa mia e non lo merita”, confesserà il bambino alla madre.

Sarà a quel punto che Farah, stanca delle continue manipolazioni, deciderà di non tacere più. Guarderà Kerim negli occhi e gli rivelerà la verità: non è stato suo padre a salvarlo, ma sua nonna. La stessa donna che Behnam tiene prigioniera lontano da loro. Una rivelazione necessaria che aprirà finalmente gli occhi al bambino, spezzando per sempre il controllo psicologico del padre.