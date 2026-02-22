Farah rapirà Merjan e la terrà in ostaggio per ricattare Akbar nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio: "Trova Kerim o tua figlia morirà".

Le anticipazioni tv rivelano che Farah riabbraccerà sua madre, ma Kerim finirà ancora una volta con Behnam. Il rischio che l'uomo porti suo figlio in Iran sarà altissimo.

Merjan e suo padre nelle mani di Behnam

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Behnam scoprirà che è stata Merjan a colpire Mahmud e ridurlo in fin di vita. L'uomo, però, sarà clemente con la cugina e dopo averle messo paura addosserà tutta la colpa a uno degli uomini di suo zio che perderà la vita.

In questo modo, Behnam si guadagnerà la complicità di Merjan che non potrà più sottrarsi e si schiererà dalla sua parte contro Farah e Tahir. Questi ultimi, intanto, metteranno in atto il loro piano e la madre di Farah arriverà per il trapianto a Kerim. Proprio quando arriverà il momento di salvare Gülsima, Tahir sarà arrestato perché Akbar lo denuncerà per aver ostacolato la sua collaborazione con la polizia. Il padre di Merjan sarà costretto da Behnam ad agire in questo modo: "Me lo devi", gli dirà poco prima che l'uomo sappia che la vita di Merjan è salva grazie a lui. Nonostante questo contrattempo, Gülsima si salverà grazie al piccolo Kerim che la nasconderà nella sua stanza e la toglierà dalla vista di Behnam.

Al bambino, però, questo costerà un caro prezzo perché si sacrificherà andando via con suo padre per evitare che cerchi sua nonna.

L'arrivo di Gülsima a Io sono Farah

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio, la protagonista riabbraccerà la sua amata madre e la porterà a casa con sé. Farah, però, dovrà trovare Kerim prima che Tahir lo porti in Iran e per farlo ricatterà nuovamente Akbar. Questa volta, Farah non si limiterà a minacciare l'uomo con la sua storia clandestina con Rahşan, ma userà qualcosa di molto più importante. Farah rapirà Merjan e la terrà in ostaggio: "Se non trovi Kerim tua figlia morirà", dirà senza mezzi termini a Akbar. Nel frattempo, Tahir andrà direttamente alla villa di Behnam e intimerà ai suoi uomini di dirgli dove si trova il bambino. Ad appoggiarlo ci saranno Mehmet e alcuni agenti.