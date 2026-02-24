Behnam incasserà una sonora sconfitta nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio: "Mio padre adesso è Tahir", gli dirà Kerim prima di andare via.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir, Farah e Kerim potranno tornare insieme a casa e Behnam non riuscirà nel suo intento di portare il figlio in Iran.

Il diabolico piano di Behnam in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Kerim riconoscerà sua nonna e la salverà, ma questo gli costerà un caro prezzo. Il bambino, infatti, sarà costretto a tornare a casa con Behnam per permettere a Farah di portare con sé la sua amata mamma.

Da quel momento in poi, Farah e Tahir non si daranno pace fino a quando non avranno riportato Kerim a casa, ma non sarà affatto facile. Behnam terrà suo figlio nascosto e nel frattempo studierà un modo per far fuori Tahir radunando tutti i suoi nemici. Il piccolo Kerim sarà molto ostile con suo padre e gli dirà che non gli crede più. Behnam, però, farà credere al bambino che lui ha tenuto sua nonna in un lussuoso palazzo in Iran per salvarla dalla prigione. Kerim farà finta di dormire e quando vedrà suo padre andare a parlare con Rahşan, si alzerà per origliare. Kerim capirà finalmente che l'unico malvagio in tutta questa storia è suo padre, visto che descriverà il suo piano alla nonna. "Andrai con Kerim in Iran usando dei passaporti falsi", dirà Behnam, "Farah e sua madre finiranno i loro giorni in una cella".

Kerim tornerà in camera sua facendo finta di niente, ma nel frattempo Farah e Tahir arriveranno alla villa con Yilmaz, il sicario che avrebbe dovuto ucciderli.

La decisione di Kerim e il dolore di Behnam

Nella puntata di Io sono Farah, Behnam sarà furioso quando vedrà Tahir vivo e vegeto di fronte a lui. L'uomo capirà che Yilmaz ha fatto il doppio gioco e sarà pronto a schierare i suoi uomini armati per fare una strage. Rahşan, però, gli farà notare che Kerim è alla finestra e sta guardando tutto. Tahir intimerà al suo nemico di lasciare andare il bambino e Farah con lui. Behnam si opporrà con tutte le sue forze, ma non potrà fare nulla quando Kerim gli dirà in faccia quello che pensa di lui. "Ho sentito tutto quello che hai detto", urlerà il bambino senza paura, "Mio padre adesso è Tahir". Queste parole feriranno profondamente Behnam che incasserà l'amara sconfitta vedendo la sua famiglia andare via con il suo nemico.