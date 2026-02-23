Kerim riconoscerà sua nonna da una voglia sulla mano nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio: il bambino salverà Gülsima dagli uomini di Behnam.

Le anticipazioni tv rivelano che Kerim sarà ricoverato in attesa del trapianto e Farah aspetterà l'arrivo di sua madre per portarla via con Tahir. Behnam, però, scoprirà tutto e ordinerà ai suoi di riportare Gülsima in Iran.

Il ricovero di Kerim in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Kerim sarà ricoverato in ospedale per ripetere il trapianto. Tutto questo sarà il frutto del piano di Farah e Tahir che punteranno a far tornare la signora Gülsima e salvarla dalla prigionia di Behnam.

Secondo quanto stabilito, Tahir dovrà introdursi in ospedale e liberare la madre di Farah, ma le cose non andranno come previsto. Innanzi tutto, Akbar, ricattato da suo nipote, sporgerà denuncia contro Tahir e lo farà arrestare, bloccandolo in prigione. Per non destare sospetti, Behnam farà entrare Gülsima in ospedale insieme all'equipe dei medici che dovrà effettuare l'operazione. Quando la donna si fermerà davanti alla stanza di suo nipote, però, Kerim riconoscerà subito sua nonna. Il bambino, infatti, noterà la voglia sulla sua mano e avrà la conferma che suo padre è un bugiardo. Kerim ripenserà alle parole di Farah che gli ha rivelato che è stata sua nonna a donargli il midollo e non Behnam come gli aveva fatto credere l'uomo.

Behnam capirà il piano di Tahir e sarà spietato

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 27 febbraio, Kerim resterà nella sua stanza mentre Tahir riuscirà a liberarsi e ad arrivare in ospedale. L'uomo e Farah attenderanno ancora l'arrivo di Gülsima e quando non vedranno nessun movimento si aspetteranno che la donna sia già in sala operatoria. I due irromperanno nella stanza, ma ad attenderli ci sarà Behnam che capirà il loro piano. L'uomo ordinerà subito ai suoi uomini di riportare Gülsima in Iran, giungendo alla conclusione che il trapianto di Kerim era solo una trappola. Inizierà una corsa contro il tempo e a salvare la nonna sarà proprio Kerim che riuscirà a portarla nella sua stanza e a nasconderla lì. Per impedire a Behnam di arrivare a Gülsima, il bambino si sacrificherà e deciderà di tornare a casa con suo padre.