Vera fermerà Mehmet in procinto di sparare contro Tahir nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Lui è tuo fratello" dirà la donna lasciandoli senza parole.

Le anticipazioni tv rivelano che Vera metterà fine allo scontro tra i fratelli dicendo loro la verità sul passato. La donna mostrerà a Mehmet il braccialetto di Tahir e in lui si risveglieranno i ricordi.

La verità del passato a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che finalmente Tahir e Mehmet si ritroveranno come fratelli. Arrivare alla verità non sarà affatto facile, perché entrambi saranno a un passo dalla morte.

Tutto avrà inizio quando Behnam metterà alle strette Mehmet: "Fai fuori Tahir e ti do tuo fratello". L'uomo farà credere al poliziotto di avere in ostaggio il fratello da cui è stato separato da bambino e lo metterà di fronte a un bivio molto difficile. Mehmet non avrà altra scelta e, a malincuore, si recherà alla casetta in cui Tahir e Farah si stanno nascondendo per eseguire gli ordini di Behnam. Mehmet punterà la sua arma contro Tahir che grazie alla sua amata riuscirà ad armarsi di un coltello. I due si troveranno faccia a faccia, uno con l'arma da fuoco e l'altro con il coltello e alla fine sarà Mehmet ad arrendersi. "Trova mio fratello e digli che l'ho amato tanto", dirà. La vita del poliziotto sembrerà finita quando all'improvviso irromperà Vera che metterà fine allo scontro: "Tahir è tuo fratello", dirà a Mehmet che stenterà a crederle.

L'abbraccio atteso per tutta la vita

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Vera dirà a Mehmet e Tahir la verità sul loro passato. La donna mostrerà il braccialetto che ha preso a Tahir quando era in culla e Mehmet ricorderà il momento in cui sua madre, da bambino, lo invitò a farlo indossare a suo fratello. Tahir sarà incredulo e Vera gli racconterà tutta la sua storia, sin da quando Ali Galip ha fatto fuori i suoi genitori. La donna, inoltre, spiegherà che è stata lei a rivelare tutto a Behnam che ha sfruttato la situazione per sbarazzarsi di Tahir. Mehmet e Farah aiuteranno Tahir a calmarsi e ad accettare la realtà raccontata da Vera. Alla fine, due fratelli si stringeranno in un abbraccio che farà emozionare tutti.