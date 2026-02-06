Le nuove puntate di "Io sono Farah", in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio alle 14:00, promettono una settimana densa di colpi di scena e tensioni altissime. La lettura del testamento di Ali Galip scuote profondamente la famiglia: mentre Vera scopre di dover rinunciare a parte dell’eredità, Tahir e Gonul diventano improvvisamente i nuovi protagonisti dell’intricata scacchiera di potere. Nel frattempo, la relazione clandestina tra Farah e Tahir raggiunge un punto critico: tra segreti, minacce e ricatti, i due progettano la fuga definitiva, ma Behnam è pronto a tutto pur di non perdere il controllo.

Mehmet, sospeso dal servizio e alle prese con il ritorno della memoria, si trova a un bivio decisivo, mentre la minaccia dell'espulsione incombe su Farah, dando il via a una corsa contro il tempo per salvarla.

Un’eredità inaspettata scatena nuovi conflitti

Gli episodi in arrivo ruotano attorno alla tanto attesa lettura del testamento di Ali Galip. Come temeva Vera, il marito le ha riservato un’amara sorpresa: solo il 7% delle azioni va a Tahir, mentre il restante 25% finisce nelle mani di Gonul, lasciando tutti senza parole. L’inaspettata divisione dei beni genera tensioni e alleanze inattese: Vera, furiosa e disposta a tutto pur di ottenere una ricompensa, si allea con Behnam, rivelandogli che Tahir ha un fratello, una notizia destinata a cambiare molte carte in tavola.

Nel frattempo, Mehmet e Bade inscenano il momento dello sparo e, grazie a una dolce ninnananna, Mehmet ricorda la madre incinta e si avvicina alla verità sulle proprie origini. La situazione si complica quando Tahir, grazie a una procura, riesce a far entrare Adil e Haydar nella casa di Behnam, permettendo finalmente a Farah e Tahir di rivedersi. In un momento di grande intensità emotiva Farah confessa tutta la verità a Tahir, che le giura di sottrarre il video ricattatorio per poter finalmente fuggire insieme e iniziare una nuova vita.

Behnam all’attacco, Farah rischia la deportazione

La tensione raggiunge il culmine quando Behnam scopre Tahir nella sua abitazione: per giustificarsi, Tahir finge di essere lì solo per visitare Kerim, ma il vero motivo è incontrare Farah.

Behnam, sentendosi minacciato, cerca di manipolare il figlio contro Tahir dipingendolo come un pericoloso criminale. Nel frattempo, Mehmet viene sospeso dal servizio dopo che Hamza scopre la sua collaborazione con Tahir: la sua reputazione è a rischio, ma proprio durante questi momenti difficili la memoria torna a galla e Mehmet ricorda finalmente chi gli ha sparato. Il suo unico sostegno resta Bade, che lo aiuta ad affrontare questa nuova consapevolezza. Intanto, il destino di Farah si fa sempre più incerto: viene costretta a salire su un autobus per essere rimpatriata, mentre Vera avverte Orhan per tentare un ultimo disperato salvataggio. Tahir, insieme a Bade, si lancia in una corsa contro il tempo, riuscendo a bloccare l’autobus sull’autostrada.

Interviene anche Mehmet, che cerca di riportare Farah a casa, ma la donna sceglie di affidarsi a Tahir e Bade, nella speranza che l’avvocato possa aiutarla a ottenere la cittadinanza e salvarla dall’espulsione.

La trappola di Behnam e la corsa contro il tempo

Gli ultimi sviluppi della settimana vedono Bekir mettere in atto il piano di Tahir: riesce a registrare la combinazione della cassaforte di Behnam, avvicinando così la coppia alla possibilità di recuperare la chiavetta con il video ricattatorio. Tuttavia, l’arrivo in Turchia di Mahmud, lo zio di Behnam, complica ulteriormente la situazione: Behnam, desideroso di compiacerlo, organizza in fretta il matrimonio con Farah. Tahir tenta il tutto per tutto per recuperare la chiavetta, ma viene ostacolato da Mehmet e il furto viene sventato.

Nel frattempo, Gonul annuncia la volontà di vendere le sue azioni a Behnam, mentre Tahir si scontra con Mahmud per difendere le donne della famiglia. Behnam riesce però a imprigionare Tahir, mentre Farah, in preda all’ansia e al timore di dover cedere alle pressioni di Behnam, si trova a un passo dal compiere una scelta disperata pur di proteggere il proprio futuro e quello di chi ama.

Nella puntata precedente di Io sono Farah

Nell’episodio precedente di "Io sono Farah", la protagonista ha deciso di rischiare tutto pur di mettere fine al ricatto di Behnam, concentrando i suoi sforzi sul recupero del video che la tiene in pugno. Parallelamente, Tahir ha stretto un’alleanza strategica con Merjan, puntando a coinvolgere anche il responsabile della sicurezza di Behnam dalla loro parte.

Consapevole di aver bisogno di un altro alleato fidato, Tahir si è rivolto a Mehmet, riuscendo a convincerlo a trasferirsi da lui. Queste mosse hanno segnato l’inizio di una serie di azioni rischiose, tutte mirate a liberare Farah dalla morsa di Behnam e a dare una svolta decisiva alla loro complicata storia.