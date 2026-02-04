Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Farah vorrà evitare di finire in carcere per l’omicidio di Ali Galip. Sapendo che Orhan detiene una prova che potrebbe incastrarla, lo ricatterà usando la carta “Gonul”. Sapendo che non potrebbe mai fare del male alla figlia, gli farà vedere un video che prova il ruolo della ragazza nell’omicidio. Davanti a quelle immagini, Orhan resterà senza parola.

Farah contro Orhan: la caccia alla prova dell’omicidio

Mentre Tahir Lekeziz sarà impegnato con la polizia a scoprire chi sia il capo di Orhan, quest’ultimo sarà sotto sequestro.

Saranno proprio gli uomini di Tahir a tenerlo in custodia, per evitare qualsiasi coinvolgimento con il capo dell’agnello nero. Farah approfitterà della situazione per cercare di scagionarsi dall’accusa di omicidio nei confronti di Ali Galip. Sa che Orhan possiede il pezzo di vetro con cui l’uomo è stato ucciso, quello con le impronte digitali di Farah, e lo sta usando per minacciare sia lei che Tahir.

Scontro Farah-Orhan: ‘Consegnami la prova’

Farah parlerà al telefono con Orhan: “Consegnami la prova che riguarda l’omicidio di Ali Galip”. “Se la memoria non mi tradisce, stai parlando della prova su cui ci sono le tue impronte. Che maleducata. Non mi hai nemmeno detto ‘per favore’. Povera illusa”.

Allora Farah toccherà il tasto più sensibile per lui: sua figlia. “Non ti importa niente di Gonul? Non tieni davvero a nessuno, sei senza cuore”.

Il video segreto di Gonul che distrugge Orhan

“Gonul non c’entra con questa storia”, risponderà Orhan, convinto della sua verità, ma dovrà ricredersi presto. “Invece c’entra eccome. Aydar, fagli vedere il video”, dirà Farah e l’uomo di Tahir gli farà vedere il video che inchioda anche Gonul per l’omicidio di Ali Galip.

“Non è possibile. Come hai avuto questo video? Perché è nelle tue mani? Chi te l’ha mandato?”, dirà Orhan, ma a un certo punto crederà che Farah lo stia ingannando: “Stai bluffando. Non faresti mai del male a Gonul”. Farah, invece, sarà sicura di ciò che sta facendo: “Le voglio bene, ma per Tahir sono disposta a tutto”.

“Non sei quel tipo di persona. Bluffi solo per ottenere ciò che vuoi. Ti conosco troppo bene, so come agisci”, dirà Orhan, ma Farah lo fulminerà con una frase: “Anche Ali Galip lo ha detto prima di esalare l’ultimo respiro”.

Ovviamente, Farah non vorrà incastrare Gonul, ma penserà che giocare la carta “figlia” con Orhan sia l’unico modo per evitare di finire in prigione.