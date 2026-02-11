Bekir aiuterà Tahir nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 febbraio e riuscirà a scoprire la combinazione della cassaforte di Behnam.

Le anticipazioni tv rivelano che, secondo i piani, Bekir fingerà di vendere Tahir a Behnam e registrerà il suono dei tasti della cassaforte con il telefono che fingerà di dimenticare nel suo ufficio.

Il piano di Tahir in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir scoprirà che Farah è prigioniera e il suo obiettivo sarà liberarla. Dopo essere andata da lei. Tahir capirà che l'unico modo per scappare con la sua amata è prendere il video dell'omicidio di Ali Galip dalla cassaforte di Behnam.

Quest'ultimo, infatti, continuerà a ricattare Farah minacciando di denunciare lei e Bade per il terribile reato. Tahir non avrà la combinazione della cassaforte, ma si darà da fare per scoprirla e mettere le mani su quel video. Avendo capito che non può agire da solo, l'uomo chiederà l'aiuto di Bekir che accetterà di diventare suo complice. Il nipote di Ali Galip si recherà in azienda da Behnam con il libro nero di Ali Galip: in cambio, chiederà all'uomo 50 milioni, ma soprattutto gli dirà che è disposto a tradire Tahir. Behnam accetterà la proposta e, quando si accorgerà che Lekesiz sta arrivando, si affretterà a sistemare il libro nella cassaforte. Bekir lascerà il suo telefono sulla scrivania con la registrazione attivata e fingerà di scappare per non farsi beccare da Tahir.

La sconfitta di Tahir a un passo dalla vittoria

Nella puntata di Io sono Farah che andrà in onda venerdì 13 febbraio, il piano di Tahir e Bekir funzionerà alla perfezione. Il nipote di Ali Galip tornerà velocemente nello studio per riprendersi il telefono dicendo che lo aveva dimenticato. Lekesiz, invece, si fingerà sorpreso di incontrare Bekir in azienda e simulerà uno scontro con lui. Più tardi, Tahir e Bekir si incontreranno con un hacker che grazie al suono dei tasti registrato dal telefono lasciato nello studio di Behnam, tenterà di risalire alla password. L'indomani, tutti dovranno tornare in azienda per l'arrivo di Mahmud e sarà in questa occasione che Tahir aprirà la cassaforte per prendere la chiavetta del video. Qualcuno, però, avviserà Behnam che coglierà il suo nemico con le mani nel sacco e lo colpirà.