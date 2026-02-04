Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir Lekesiz si trasformerà in un eroe per il bene di suo fratello Mehmet. Durante l’agguato per incastrare il capo di Orhan, ci sarà una sparatoria tra la polizia, Tahir, i suoi collaboratori e il nemico. Tahir, però, non indosserà il giubbotto antiproiettile, cosa che gli costerà cara quando userà il suo corpo per fare da scudo a Mehmet, quando qualcuno gli sparerà contro. Sarà davvero la fine per Tahir?

Orhan ricatta Tahir con la prova dell’omicidio

Tahir collaborerà con la polizia per incastrare Orhan.

Come altri, sarà stufo del suo dominio e vorrà spodestarlo, poiché Orhan lo terrà in pugno con la prova dell’omicidio di Ali Galip. Sarà lui a conservare quel frammento di vetro che Farah ha tolto dal petto di Ali Galip per farlo morire dissanguato. Con questa prova in mano, Orhan metterà Tahir anche contro Mehmet, chiedendogli di aiutarlo a far evadere Ilyas dal carcere. Operazione che non andrà a buon fine, visto che Ilyas morirà.

La trappola di Tahir: lingotti d’oro per Orhan

Sarà, però, questo tentativo di evasione fallito a far collaborare Tahir con la polizia. Non vorranno solamente far cadere Orhan in trappola, vorranno catturare il suo capo dall’identità misteriosa.

Tuttavia, dovranno trovare un piano per incastrarlo e l’idea verrà a Hizir — un complice di Tahir che debutterà nelle prossime puntate.

L’unico modo per attirarli nella trappola potrebbe essere quello di fingere una consegna di lingotti d’oro arrivati da oltre il confine. E la scelta sembrerà azzeccata.

Tahir scopre chi è il misterioso capo di Orhan

Tahir riuscirà a scoprire l'identità del capo di Orhan — anche se per il pubblico resterà nel mistero — e a consegnargli i lingotti d’oro, che saranno falsi. A un certo punto, però, il nemico si renderà conto di essere braccato dalla polizia e inizierà una violenta sparatoria che vedrà coinvolti tutti, compresi Mehmet e Tahir.

Tahir si interpone tra Mehmet e il proiettile: morirà dissanguato?

Quest’ultimo, proprio per evitare di far emergere di essere un collaboratore della polizia, non indosserà il giubbotto antiproiettile e gli costerà caro. Con il suo corpo proteggerà Mehmet da un proiettile e sarà in un mare di sangue. Per Tahir sarà la fine?