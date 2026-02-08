Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet dovrà affrontare l'ennesima vicenda drammatica della sua vita. Dopo aver scoperto che Tahir è suo fratello, lo vedrà chiudere gli occhi proprio tra le sue braccia, gravemente ferito in una sparatoria durante un agguato della polizia contro Orhan. Per lui sarà un dolore troppo grande da affrontare, al punto che renderà necessario un ricovero urgente in ospedale e gli impedirà di partecipare alle esequie del fratello, che si terranno in forma strettamente privata.

Mehmet recupera la memoria: Tahir è suo fratello

L'attacco che Mehmet ha subito il giorno dell'agguato contro Orhan è stato sicuramente un evento tragico, ma servirà a far riemergere nella sua mente ricordi rimasti assopiti per anni. Perché, oltre a ricordare che è stato Mehmet a sparargli, riemergeranno anche dei dettagli riguardanti la sua famiglia.

Ricorderà di avere un fratello e, grazie a una rivelazione di Vera, scoprirà che si tratta di Tahir. All'inizio ci sarà incredulità, ma alla fine un abbraccio sigillerà il loro nuovo inizio.

Farah rischia il carcere, Orhan ha le prove

Tutto, però, non proseguirà con serenità, perché Orhan tornerà dopo essersi allontanato per un anno e collaborerà con Behnam, ottenendo una prova che potrebbe incastrare Farah per l’assassinio di Ali Galip, che userà per tenere sotto minaccia sia la ragazza che Tahir, ma quest'ultimo smetterà presto di stare al suo gioco e si alleerà con la polizia per stanare Orhan e il suo capo.

Il sacrificio finale di Tahir e l'arresto di Orhan

Un piano che finirà in tragedia, perché Tahir resterà gravemente ferito durante una sparatoria e chiuderà gli occhi proprio tra le braccia del fratello.

L'agguato, però, servirà alla polizia per arrestare finalmente Orhan. Quando Salim lo ammanetterà, Orhan confesserà: "Credevo che le manette volesse mettermele Mehmet".

Mehmet in ospedale, perché salta il funerale di Tahir

Salim, però, gli dirà cosa è successo: “Mehmet è stato ricoverato in ospedale, la morte del fratello lo ha colpito profondamente”.

Questo spiegherà il motivo per cui Mehmet non sarà presente al funerale di Tahir, celebrato in forma riservata.