Nei nuovi episodi di Io sono Farah, Tahir rischierà di essere ucciso da Mehmet su richiesta di Behnam Azadi. L’ex ispettore farà un passo indietro, quando scoprirà che Tahir è il fratello che stava cercando.

Behnam commissiona l’omicidio di Tahir

Ben presto, Vera confesserà a Behnam che Tahir e Mehmet sono fratelli. Inoltre, Behnam apprenderà anche che i genitori dell’ex commissario e di Tahir sono morti per mano di Ali Galip. Proprio quando Mehmet farà delle ricerche per trovare il fratello minore, Behnam gli dirà di essere disposto a dirgli chi sia, ma in cambio dovrà uccidere Tahir.

Per dimostrare a Mehmet di non star mentendo, l’iraniano gli consegnerà un fazzoletto sporco di sangue e gli assicurerà che appartiene a suo fratello. Dopo aver eseguito un test di DNA, Mehmet avrà la conferma che Behnam è stato sincero. Per ricongiungersi con il proprio consanguineo, quindi, l’ex ispettore accetterà di sbarazzarsi di Tahir.

Farah fugge con Tahir, Mehmet inganna Behnam

Intanto, Tahir si allontanerà da Istanbul insieme a Farah, la quale fuggirà via, appena verrà accusata del ferimento di Mahmud Azadi, lo zio di Behnam. Dopo aver scoperto il rifugio dei due amanti, Mehmet punterà la sua pistola contro Tahir. Proprio quando l’ex commissario inviterà Tahir a ucciderlo, nella speranza di trovare finalmente la pace, sul posto arriverà Vera, insieme alla nipote Bade.

Assalita dai sensi di colpa, Vera spiazzerà Mehmet, rivelandogli che in realtà è Tahir suo fratello. Inoltre, Vera consegnerà all’ex ispettore il bracciale che Tahir indossava da neonato. Dopo essersi ritrovati, quest’ultimo e Mehmet si scambieranno un forte abbraccio. Infine, l’ex commissario ingannerà Behnam, chiedendogli più tempo per liberarsi di Tahir.

Riepilogo: Mehmet non si è ricordato da chi è stato ferito

Di recente, dopo essere uscito dal coma, Mehmet ha scagionato Tahir. Appena è tornato in libertà, quest’ultimo ha fatto visita all’ispettore e l’ha invitato a reagire. In particolare, Mehmet ha avuto difficoltà a parlare e a camminare, pur essendo lucido. Inoltre, l’uomo ha continuato a non avere alcun ricordo, del giorno in cui è stato ferito gravemente alla testa.