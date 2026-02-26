Orhan ha deciso di non affondare da solo, e a pagare il prezzo più alto sarà Ilyas. Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il boss trasformerà il suo uomo più fedele in un’esca, incastrandolo senza pietà pur di ridere in faccia a Mehmet. Non sarà solo una strategia, ma un atto di puro cinismo che rimescolerà tutto e lascerà il commissario con un pugno di mosche in mano.

La calma gelida di Orhan: il piano per distruggere Mehmet dall’interno

Orhan deciderà di rischiare tutto, camminando dritto nelle fauci del lupo. Si presenterà in commissariato con quella calma irritante di chi sa di aver già vinto, nonostante sia passato un anno da quel proiettile che avrebbe dovuto uccidere Mehmet.

Non ci sarà spazio per il rimorso sul suo volto, solo una voglia sadica di sfidare la sorte. Davanti al commissario, Orhan non proverà nemmeno a giustificarsi; preferirà seminare dubbi, promettendo a Mehmet che la verità, una volta fuori, farà molto più male di un paio di manette strette ai polsi.

Orhan senza pietà: usa il suo uomo più fedele per beffare Mehmet

Il vero schifo, però, si vedrà tra le sbarre. Orhan incrocerà Ilyas, l’ombra che lo ha seguito fedelmente per una vita, e lo tratterà come merce di scambio, senza un briciolo di umanità. Per restare a galla, il boss sacrificherà il suo uomo migliore senza pensarci due volte. Durante l’ultimo faccia a faccia con Mehmet, Orhan si spingerà oltre, quasi deridendolo: “Guardala bene quella porta, perché tra poco entrerà il procuratore per chiedermi scusa.

E io tornerò esattamente dove mi hai trovato”.

L’inganno di Orhan trionfa: incastra Ilyas e ride in faccia a Mehmet

Sembreranno le farneticazioni di un pazzo che ha perso il contatto con la realtà, finché il rumore di passi pesanti nei corridoi non gelerà il sangue a tutti. Il procuratore entrerà davvero, ma non per interrogare: l’arresto dovrà essere annullato. La pistola del tentato omicidio è saltata fuori a casa di Ilyas, con le impronte “giuste” a incastrare solo lui. Mentre varcherà la soglia del commissariato da uomo libero, a Orhan basterà un sorriso a mezza bocca per distruggere Mehmet: il suo inganno ha vinto ancora, lasciando dietro di sé solo il vuoto di un tradimento imperdonabile.