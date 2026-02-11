Nelle nuove puntate della soap Io sono Farah, servendosi della complicità di Farah e Bekir, Tahir impedirà al nemico Behnam di uccidere lo zio Mahmud.

Farah fugge con Tahir, Behnam vuole avvelenare suo zio Mahmud

Mahmud verrà ritrovato gravemente ferito da Farah, la quale capirà di essere caduta in una trappola. In particolare, la giovane scoprirà che qualcuno vuole accusarla dell’aggressione dell’uomo, per essere stato colpito con il coltello che le aveva dato Tahir per difendersi da Behnam. Dopo aver prestato soccorso a Mahmud, Farah verrà invitata a fuggire da una domestica.

A quel punto, Farah scapperà insieme a Tahir, che la porterà in una casa sicura. Dopo essersi finalmente ricongiunti, i due ex coniugi vorranno far conoscere al piccolo Kerim il vero volto di Behnam.

A proposito di Behnam, si renderà conto di doversi sbarazzare dello scomodo zio Mahmud, appena cominceranno a esserci dei problemi nei suoi affari illeciti. Per non sottostare più agli ordini dell’anziano parente, Behnam si procurerà un veleno per ucciderlo.

Farah vuole curare Mahmud per dimostrare la sua innocenza

Proprio quando Behnam sarà in procinto di somministrare la sostanza mortale nella flebo di Mahmud, a fermalo evitando il peggio ci penserà Tahir. A quel punto, Bekir entrerà nella stanza d’ospedale di Mahmud, e fingendosi un chirurgo, farà credere ai colleghi che l'uomo deve essere sottoposto a un intervento urgente.

Poco dopo, Bekir raggiungerà Farah, la quale vestita da dottoressa, corromperà un vigilante con del denaro e rapirà Mahmud. L’obiettivo della giovane, sarà quello di curare l’anziano uomo, per dimostrare la sua innocenza alle forze dell’ordine. Pur sapendo che suo padre fu condannato a morte a causa di Mahmud, Farah sarà determinata a salvargli la vita, per liberarsi per sempre di Behnam.

Riepilogo: Farah ha confessato a Tahir di essere ricattata da Behnam

Di recente, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito a un nuovo faccia a faccia tra Farah e Tahir. Quest’ultimo, si è introdotto a casa di Behnam per parlare con l’ex moglie Farah, la quale gli ha raccontato tutta la verità. Dopo aver appreso che la sua amata è ricattata da Behnam, Tahir ha promesso a Farah di rifarsi una nuova vita insieme, e di trovare il filmato che la incastra per l'omicidio di Ali Galip.