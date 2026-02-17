Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir e Farah si ritroveranno. Dopo il sequestro e la deportazione in Iran per mano di Behnam, Tahir riuscirà a riconquistare la libertà e farà ritorno a Istanbul. Quando ritroverà Farah, i due si scambieranno un bacio appassionato, che suggellerà la fine di un incubo.

Tahir finisce in una prigione in Iran

Tahir ha un piano ben preciso: vuole rubare la chiavetta USB in cui Behnam ha salvato il video dell’omicidio di Ali Galip. Solo in questo modo Farah potrà essere una donna libera e insieme a Kerim scappare con lui.

Tuttavia, le cose non andranno come previsto, perché Tahir verrà sorpreso proprio davanti alla cassaforte e Behnam lo manda nella sua prigione in Iran.

Behnam non esiterà a dire a Farah che Tahir è stato sequestrato e portato in Iran. La ragazza sarà disperata e farà di tutto pur di sapere il luogo esatto in cui è stato portato.

Farah sfida Behnam e cade in una trappola

La ragazza andrà da Bade e Gonul per cercare una soluzione. Non ci sarà solo la questione di Tahir: vorrà anche liberarsi dalla continua minaccia di Behnam, così penserà di andare nel suo ufficio per rubare lei stessa la chiavetta dalla cassaforte.

Behnam la lascerà nell’ufficio da sola, monitorandola attraverso le telecamere. La ragazza si avvicinerà alla cassaforte e, per non dare troppo nell’occhio, farà cadere un libro, così da avere una scusa per abbassarsi.

Accanto alla cassaforte, però, Farah troverà la collana di Tahir. Sarà chiaro che Behnam le stia tendendo una trappola.

Tahir torna dall’Iran e riabbraccia Farah

Abbandonerà l’ufficio e si rifugerà in bagno. Le lacrime non smetteranno di scivolare sulle sue guance, ma ci sarà una sorpresa che le farà tornare il sorriso: dalla porta del bagno entrerà Tahir. È riuscito a liberarsi e Farah correrà subito da lui per baciarlo appassionatamente. “Non ci posso credere. Mi sembra un sogno. Ero così spaventata, Tahir. Ho temuto il peggio. Ma ora sei qui — dirà Farah in lacrime — Behnam ha detto che ti aveva mandato in Iran e che ti aveva fatto imprigionare”.

“Per una volta ha detto la verità”, risponderà Tahir, con la consapevolezza che il peggio è passato.

Farah, ancora scossa, gli chiederà: “Come sei riuscito a fuggire?”. “Grazie a te, Farah. Non potevo non farti sapere dove fossi”, risponderà. I due saranno felici di rivedersi, ma dovranno stare sempre in guardia: Behnam li terrà d’occhio.