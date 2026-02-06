Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir collaborerà con la polizia per tentare di incastrare il capo di Orhan. Durante l’agguato scoppierà una sparatoria e l’uomo farà da scudo per salvare Mehmet. Gravemente ferito, sarà in fin di vita tra le braccia del fratello e chiederà di parlare con Farah per salutarla. Farah capirà subito la gravità della situazione e, disperata, rivelerà a Tahir di essere incinta: “Presto diventerai padre”. La gioia per questa nuova vita sarà però offuscata dal timore che Tahir possa non sopravvivere.

Tahir fa da scudo a Mehmet e resta ferito gravemente

Dopo aver iniziato a collaborare con la polizia, Tahir, il procuratore Salim e Mehmet organizzeranno un agguato per arrestarlo. Le cose, però, non andranno come previsto.

Tahir verrà usato come esca per agganciare il nemico, che si renderà conto della sua collaborazione con la polizia. Partirà una sparatoria e Tahir resterà ferito in modo grave: a causa di una pallottola che lo colpirà nell’addome, perderà molto sangue. Non prenderà quella pallottola a caso: con il suo corpo farà da scudo a Mehmet, che si dispererà quando il fratello cadrà tra le sue braccia, debole e sanguinante. La situazione sarà grave e Tahir esternerà la volontà di parlare con Farah.

Tahir si prende la colpa del delitto di Ali Galip

Con un filo di voce le dirà di amare Kerim e sua madre Gulsima anche per lui, confessandole tutto l’amore che prova per lei. Poi ci terrà a dirle una cosa: qualsiasi cosa accada, deve parlare con Salim, che sa tutto.

Tahir ha infatti confessato al procuratore di aver incastrato Farah per l’omicidio di Ali Galip, ma che in realtà a ucciderlo è stato lui. Tutte bugie dette solo per salvare la sua amata.

Farah rivela il segreto a Tahir: ‘Diventerai padre’

Quando Farah si renderà conto che Tahir potrebbe morire, gli farà una rivelazione difficile: “Tahir, noi avremo un bambino. Stai per diventare padre”.

Tahir sarà felice e sorpreso, anche se dentro di sé sa di avere le ore contate.

“Non puoi lasciarci, non puoi lasciarmi sola, capito? — aggiungerà Farah — non può finire così, Tahir. Non è giusto. Non puoi morire”. Ma dall’altro capo del telefono, la voce di Tahir diventerà sempre più flebile.