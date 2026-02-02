Nei prossimi episodi della soap turca Io sono Farah, Tahir verrà catturato dagli scagnozzi del nemico Behnam e tenuto prigioniero in Iran. Prima di riuscire a darsi alla fuga, Tahir dirà queste parole ai suoi rapitori: “Se mi lasciate andare, vi risparmierò la vita".

Tahir scopre che Behnam minaccia la sua ex con un video, Farah ricatta Rahsan

Ben presto, appena scoprirà che Behnam le fa somministrare dei farmaci di nascosto, Farah rivelerà tutta la verità a Tahir. Quest’ultimo, verrà a conoscenza che Behnam minaccia Farah, con il video che la incastra per la morte di Ali Galip insieme a Gonul e Bade.

Dopo aver promesso alla sua amata di liberarla dalle grinfie del suo ricattatore, Tahir riuscirà a ottenere la password della cassaforte di Behnam, servendosi della complicità di Bekir. A quel punto, Tahir si introdurrà nello studio di Behnam, ma farà i conti con gli uomini del rivale, che lo porteranno in una prigione iraniana.

Dopo aver aspettato invano di essere salvata da Tahir, Farah ricatterà la futura suocera Rahsan, per non sposare Behnam su ordine di Mahmud, lo zio del padre di suo figlio Kerim. In particolare, la giovane minaccerà di far venire alla luce la relazione segreta che Rahsan avrà con il cognato Akbar Azadi.

Tahir sospetta che la madre di Farah sia viva

In seguito, Tahir affronterà gli uomini di Behnam, e conoscerà un bambino imprigionato da mesi, che gli dirà che era stata rapita anche una signora insieme a lui.

Prima di fuggire, Tahir vedrà nel muro di una cella il nome di Farah, e sospetterà che la madre della giovane potrebbe essere viva.

Per vederci chiaro sulla faccenda, Tahir tornerà in Turchia con uno scialle che apparteneva alla donna che era stata imprigionata con il bambino, e chiederà a Mehmet di far eseguire un test di DNA.

Riepilogo: Farah ha fatto credere a Tahir di amare Behnam

Di recente, Farah ha fatto credere a Tahir di amare Behnam, per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Nel contempo, gli scagnozzi dell’iraniano si sono messi alla ricerca di Tahir e Farah, invece la signora Perihan ha temuto il peggio, appena Bekir le ha comunicato che sua figlia Gonul è rimasta ferita in una colluttazione.