Farah farà tremare Rahşan con un video nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Dico a Behnam che ami suo zio", minaccerà.

Le anticipazioni tv rivelano che Rahşan sarà costretta a non ostacolare Farah e Tahir per evitare che emerga il suo grande segreto.

La verità per Tahir a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che non ci sarà pace per la protagonista, prigioniera alla villa con Behnam e sua madre Rahşan. La situazione sembrerà migliorare dopo il tentativo di Farah di togliersi la vita, ma sarà solo una finzione. Behnam, infatti, farà arrivare Kerim per stare accanto a sua madre e prometterà a Farah che da quel momento in poi sarà libera di vedere suo figlio quando lo vorrà: "Saremo una famiglia", le dirà.

La donna fingerà di accettare, ma il suo unico obiettivo sarà sfruttare la vicinanza di Behnam per scoprire dove nasconde il video dell'omicidio di Ali Galip e scappare. Farah, inoltre, noterà che Behnam la sta segretamente sedando facendo sciogliere nel suo tè dei medicinali. Nel frattempo, Tahir riuscirà a parlare con Kerim e scoprirà che Farah ha mentito: è prigioniera e non è affatto felice con Behnam. L'uomo non perderà più tempo e si introdurrà nella villa per vedere la sua amata e prometterle che entro l'indomani la libererà con Kerim. Per la prima volta dopo tanto tempo i Tahir e Farah si giureranno amore, ma lui dovrà scappare subito senza farsi vedere.

Il segreto di Rahşan nelle mani di Tahir

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir si sposterà dalla stanza di Farah al salotto e sorprenderà Rahşan in atteggiamenti affettuosi con Akbar, suo cognato. L'uomo filmerà tutto e poi correrà in giardino, ma la presenza delle guardie non gli permetterà di scappare. A quel punto Tahir fingerà di bussare alla porta della villa dicendo che vuole vedere Kerim. Behnam aprirà la porta e avrà un duro scontro con Tahir e sarà Kerim a cacciare via l'ospite indesiderato, perché il bambino crederà a suo padre che gli dirà che è un nemico. Rahşan capirà che era tutta una messinscena di Tahir per vedere Farah e metterà alle strette la sua futura nuora. La donna minaccerà di parlare con suo figlio e dirgli che Farah lo sta tradendo, ma lei avrà un'arma invincibile: il video con Akbar.

"Dico a Behnam che ami suo zio", dirà Farah facendo tremare Rahşan. Da quel momento in poi, la donna sarà ormai vittima di Farah e sarà costretta ad appoggiarla per evitare che si scopra il suo segreto.