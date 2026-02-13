Farah riabbraccerà sua madre nelle prossime puntate di Io sono Farah e sarà una grande emozione per entrambe le donne.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah e Tahir con l'aiuto di Kerim riusciranno a liberare la donna, tenuta prigioniera in Iran da Behnam per molti anni.

Nuova verità a Io sono Farah: Gulsima è viva

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che presto arriverà una grande gioia per Kerim e sua madre. Tutto avrà inizio quando Tahir sarà deportato in Iran e qui scoprirà che Gulsima, la madre di Farah, è viva. L'uomo riuscirà a tornare in Turchia e quando dirà tutto alla sua amata escogiterà con lei un piano per far tornare Gulsima in libertà.

L'idea partirà da Farah che dopo aver capito che è stata sua madre a donare il midollo a Kerim sfrutterà la situazione a suo vantaggio. L'idea sarà quella di simulare una ricaduta del bambino per costringere Behnam a portare Gulsima in sala operatoria per una seconda donazione. Kerim farà tutto quello che sua madre gli dirà e pur di rivedere sua nonna mentirà a suo padre fingendosi malato. Come progettato, quando saprà della ricaduta di suo figlio Behnam si offrirà di donare il midollo, ma di nascosto si mobiliterà subito per far tornare Gulsima in Turchia. Tutto sarà organizzato nella massima segretezza, tanto che la donna arriverà in ospedale travestita da medico, ma nonostante la mascherina Kerim riconoscerà sua nonna da una voglia sulla mano.

Nel frattempo, Farah e Tahir correranno in sala operatoria, certi che Gulsima si trovi già lì.

Kerim salverà sua nonna da Behnam

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam scoprirà il piano di Farah quando la vedrà entrare in sala operatoria con Tahir. A quel punto, Gulsima sarà sedata per essere rispedita in Iran, ma Kerim si accorgerà di sua nonna e riuscirà a salvarla. Ad aiutare il bambino sarà la guardia del corpo di Tahir che immobilizzerà il rapitore mentre Kerim porterà sua nonna nella sua stanza. Pur di non far tornare sua nonna in Iran, il bambino si sacrificherà e tornerà a casa con Behnam, certo che suo padre a lui non potrebbe mai fare del male. Quando Farah troverà sua madre nel letto di suo figlio non potrà trattenere le lacrime per l'emozione. Finalmente madre e figlia potranno riabbracciarsi e recuperare il tempo perduto.