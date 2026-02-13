Ilyas descriverà a Behnam il suo piano nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Elimino Tahir e Mehmet insieme.

Le anticipazioni tv rivelano che Ilyas deciderà di presentarsi all'appuntamento con il poliziotto e togliere la vita a lui e suo fratello inscenando un regolamento di conti. Per i delitti, infatti, Ilyas penserà di usare le armi di Tahir e Mehmet. Behnam sarà molto soddisfatto dell'idea del ragazzo e si congratulerà con lui.

Ilyas capirà che Mehmet ha ricordato tutto

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Behnam imporrà a Mehmet di eliminare Tahir in cambio della vita di suo fratello.

L'uomo sarà sul punto di eseguire l'ordine quando Vera lo fermerà: "Tahir è tuo fratello". Le parole della donna rimetteranno tutto in discussione e porteranno Mehmet ad allearsi con Tahir per mettere con le spalle al muro Behnam e Ilyas. Tahir studierà un piano per sfruttare la situazione e far credere al suo rivale che Mehmet stia eseguendo il suo piano. Per rendere tutto più credibile, Mehmet convocherà Ilyas e gli chiederà di aiutarlo a far fuori Tahir dandogli un appuntamento. In questa occasione, però, Mehmet si tradirà amaramente. Mentre parlerà a Ilyas di Tahir, il poliziotto gli confesserà che sarebbe stato meglio togliergli la vita la sera della sparatoria. Mehmet dimostrerà di ricordare perfettamente cosa è successo quella sera e a Ilyas non sfuggirà questo particolare.

Quando i due si saluteranno, Mehmet tornerà da Tahir e aspetteranno insieme la telefonata di Ilyas, ignari del fatto che il ragazzo ha capito tutto.

Il piano di Behnam e Ilyas a Io sono Farah

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Ilyas andrà a raccontare tutto a Behnam. "Mehmet finge, ha ricordato tutto della sera della sparatoria", dirà, "Sa che Orhan gli ha sparato e sa che io ero con lui". I due non riusciranno a capire perché Mehmet stia fingendo di non aver recuperato la memoria, ma Ilyas non avrà dubbi: "Andrò all'appuntamento e eliminerò Mehmet con l'arma di Tahir e Tahir con l'arma di Mehmet". "Sembrerà un regolamento di conti tra loro", dirà Ilyas, sicuro di sé. Behnam sarà stupito dall'intelligenza del ragazzo e si congratulerà con lui.