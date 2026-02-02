Kerim in lacrime manderà via Tahir nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Non ti voglio, vai via di qui", dirà con rabbia dopo aver saputo da Behnam che è un nemico.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam userà Kerim per screditare Tahir: "Quest'uomo è cattivo, voleva separarci". Farah, ancora ricattata, non potrà fare altro che appoggiare Behnam.

La tanto attesa verità per Tahir a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir scoprirà che Farah ha mentito e che è prigioniera di Behnam. A dire tutto all'uomo sarà il piccolo Kerim, anche se non lo farà consapevolmente.

In uno dei loro incontri, il bambino racconterà a Tahir che vede pochissimo sua madre perché lavora tutto il giorno nella sua stanza. Tahir capirà subito che qualcosa non va e per questo si introdurrà nella villa di Behnam per incontrare Farah. La donna sarà spaventatissima, ma di fronte alla determinazione di Tahir non potrà più mentire sulla sua condizione. Finalmente, senza filtri, Farah racconterà all'uomo che ama quello che sta passando e perché non può ribellarsi a Behnam. "Ho ucciso Ali Galip", dirà disperata, "E Behnam ha il video". Farah spiegherà che la prova dell'omicidio si trova in azienda e Tahir prometterà alla sua amata che non la lascerà e supereranno tutto insieme. L'uomo lascerà a Farah un telefono e un coltello per difendersi e andrà via dandole appuntamento alla sera successiva.

Tahir scenderà le scale stando attento a non farsi vedere e in cucina sorprenderà Rahşan e Akbar, scoprendo che sono amanti. Una volta in giardino, Tahir si accorgerà di non aver via di scampo perché è pieno di guardie del corpo e dovrà escogitare un modo per giustificare la sua presenza lì.

La grande delusione di Kerim e il dolore di Tahir

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir inizierà a bussare alla porta della villa, come se fosse appena arrivato. L'uomo si metterà ad urlare e quando Behnam gli aprirà la porta spiegherà che vuole vedere Kerim. Il bambino, udendo la voce di Tahir, correrà alla porta per abbracciarlo e salutarlo, ma Behnam lo terrà vicino a sé. L'uomo userà l'ingenuità del bambino per screditare il suo rivale.

"Non puoi abbracciare Tahir, è cattivo", dirà, "Lui è nostro nemico". Kerim sarà sorpreso dalle parole di suo padre che continuerà: "Quest'uomo ha provato a separarci". Il bambino chiederà a Tahir se quello che ha detto suo padre è vero e lui gli dirà di aver agito per il suo bene, ma Behnam continuerà: "Io ti ho salvato la vita e lui farebbe il tuo bene separandoci?". Kerim sarà molto confuso e chiederà a Farah che non potrà che confermare le parole di Behnam: "Sì, Tahir è cattivo". Per il bambino sarà una grande delusione, scoppierà a piangere e caccerà via quello che credeva suo amico: "Non ti voglio, vai via di qui", urlerà prima di voltargli le spalle.