Mehmet farà la proposta di nozze a Bade nelle prossime puntate di Io sono Farah, ma lei rifiuterà.

Le anticipazioni tv rivelano che Bade, pur amando Mehmet, si sentirà in colpa per avergli mentito sul delitto di Ali Galip e per questo rifiuterà di sposarlo.

Mehmet si sentirà tradito da tutti a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet e Bade proseguiranno il loro rapporto tra alti e bassi. Lei, infatti, sarà combattuta a causa dell'atteggiamento del poliziotto nei confronti di Bekir e la sua famiglia. Bade si sentirà profondamente offesa da Mehmet, ma con il passare dei giorni i due si chiariranno.

Lui capirà di aver esagerato e Bade tornerà ad avere fiducia in lui. Presto, però, tutto precipiterà e questa volta sarà la donna a sbagliare. Tutto avrà inizio quando il corpo di Ali Galip verrà ritrovato e saranno riaperte le indagini. Orhan complicherà le cose perché dimostrerà di avere le prove che incriminano Farah e Tahir a quel punto penserà di assumersi la colpa se la situazione dovesse precipitare. Per tutelare sua moglie, Tahir si procurerà una registrazione in cui lui ammette il suo delitto e poi la farà ascoltare a Bade chiedendole un parere legale. Nessuno saprà di questa iniziativa e Mehmet continuerà a credere che l'assassino di Ali Galip sia Orhan. Quest'ultimo, intanto, terrà in pugno Tahir e lo obbligherà a collaborare con lui per evitare che le prove del delitto vengano fuori.

Il "no" che gelerà Mehmet e spegnerà i suoi sogni

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, dopo una retata, Tahir dovrà confessare a Mehmet di aver collaborato con Orhan ma non potrà dirgli il reale motivo che lo ha spinto ad accettare. Per tutelare Farah, Tahir dirà alla polizia che è lui l'omicida di Ali Galip e Orhan, avendone le prove, lo ha costretto a lavorare per lui. Per Mehmet sarà una grande delusione, perché capirà che anche suo fratello gli ha mentito per mesi. Il poliziotto troverà conforto in Bade e riconoscerà che lei è l'unica a non avergli mentito. Lei sarà commossa dalla dichiarazione di Mehmet che terminerà con una proposta di matrimonio. La risposta della donna, però, sarà deludente perché sarà un no. Bade confiderà a Farah di aver lasciato Mehmet perché non è vero che è stata sempre sincera con lui visto che gli ha mentito sull'omicidio di Ali Galip di cui anche lei è stata complice.