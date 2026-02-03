"Mi sposo con Tahir, lo ha imposto lo zio ": con queste parole Merjan gelerà Farah nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Le anticipazioni tv rivelano che lo zio Mahmoud imporrà a Merjan di sposarsi e questa volta suo padre Akbar non potrà salvarla. Da una telefonata, la ragazza intuirà che lo sposo sarà Tahir e non ne sarà affatto dispiaciuta.

L'arrivo di Mahmoud in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che nelle prossime puntate arriverà alla villa di Behnam lo zio Mahmoud, il vero capo della famiglia, temutissimo da tutti.

All'arrivo del nuovo ospite si capirà subito che nessuno oserebbe mai contraddirlo: le donne si affretteranno a coprirsi il capo e consumeranno i loro pasti rigorosamente lontane dagli uomini. Sarà lo zio Mahmoud ad imporre le nozze tra Behnam e Farah, ma l'uomo non si limiterà a questo. Quando vedrà che Kerim vive in modo occidentale, Mahmoud imporrà la sua istruzione al bambino e lo costringerà a leggere un certo numero di pagine del Corano ogni giorno. L'uomo trasmetterà a Kerim il concetto di inferiorità della donna, nata per essere schiava. Kerim sarà molto confuso, ma fortunatamente Farah vigilerà sempre su di lui e ridimensionerà tutto. A tremare all'arrivo di Mahmoud sarà anche Merjan, da sempre ostile alle regole iraniane da sempre osservate dalla famiglia di Behnam.

La ragazza, infatti, quando aveva 12 anni era stata obbligata a sposare un uomo di 45 anni. In quell'occasione, Merjan era riuscita a salvarsi grazie a suo padre Akbar, ma ha rinunciato persino alla casa di famiglia.

Merjan convinta che sposerà Tahir

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Akbar dovrà sottostare al volere di Mahmoud. Farah, infatti ricatterà lui e Rahsan, che hanno una storia proibita, per sapere dove si trova Tahir. Akbar, pur di scoprire l'informazione, si alleerà con Mahmoud che gli chiederà obbedienza assoluta. Lo zio sarà molto chiaro: "Merjan si sposerà, gli ho trovato marito". La ragazza sarà disperata e non riuscirà a capire perché suo padre, questa volta, non possa difenderla.

Più tardi, Merjan origlierà una conversazione telefonica tra Mahmoud e Tahir e giungerà ad una conclusione. Appena Farah arriverà alla villa, Merjan le chiederà di parlare: "SposoTahir, lo ha imposto mio zio", dirà. Per Farah sarà un duro colpo, ma dovrà fingere indifferenza e non potrà lasciar trasparire i suoi sentimenti.