Rahşan teme Gülsima perché Akbar ha sempre amato lei: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Io sono Farah e spiegherà l'odio della madre di Behnam nei confronti delle due donne.

Le anticipazioni tv rivelano che appena Rahşan saprà che Gülsima è in Turchia andrà ad affrontarla e saranno chiare le vecchie gelosie.

La grande sofferenza di Rahşan

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che emergerà la dolorosa storia di Rahşan, la madre di Behnam, e si scoprirà il motivo di tanto odio dei confronti di Farah. Tutto verrà alla luce nel dettaglio quando Rahşan verrà a sapere che Gülsima si trova in Turchia e non è più prigioniera di suo figlio.

La donna tremerà, perché in realtà Gülsima è la sua più grande rivale in amore e temerà di perdere il suo amato Akbar dopo anni di relazione clandestina. Nel corso delle puntate emergerà che Rahşan era stata costretta a sposare il fratello maggiore di Akbar e per questo ha vissuto una vita infelice. In lei è tornata la speranza quando si è innamorata di suo cognato e appena è rimasto vedovo si è fatta avanti con lui. La relazione proibita di Rahşan e Akbar è andata avanti per anni, ma la donna ha sempre temuto Gülsima, perché sapeva che la donna era al centro dei pensieri di Akbar. Pur di scongiurare il pericolo che il suo uomo tornasse dalla sua amata, Rahşan ha calunniato Farah e ha spinto Behnam a tenerla prigioniera in Iran.

Il duro scontro tra Rahşan e Gülsima

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, la rivalità di Rahşan e Gülsima emergerà durante un incontro tra le due donne. La madre di Behnam andrà a trovare la sua rivale appena saprà che Akbar è andato da lei per prendere Merjan. "Lascialo in pace", dirà Rahşan, "Per colpa tua lo perderò". La madre di Farah spiegherà che per Akbar prova solo un affetto fraterno, ma questo servirà a poco. "Akbar mi implorava di incontrarti", dirà, "Pensava solo a te, non mi ha mai amata davvero". Rahşan sarà disperata e sarà evidente che dietro il suo grande odio c'è una forte sofferenza per l'amore mai completamente ricambiato. "Se Farah e Behnam si fossero sposati, Akbar sarebbe stato troppo vicino a te", dirà ancora Rahşan rivelando di essere la causa di tutti i guai di Farah.