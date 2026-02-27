Tahir aiuterà Ilyas ad evadere dal carcere nelle prossime puntate di Io sono Farah: l'uomo eseguirà l'ordine di Orhan per salvare la sua amata.

Le anticipazioni tv rivelano che Orhan minaccerà di catturare Farah per l'omicidio di Ali Galip e Tahir non avrà altra scelta che aiutarlo. Radunerà i suoi uomini e tenderà un agguato alla camionetta, portando Ilyas con sé. Mehmet non farà in tempo a fermare l'operazione e ignorerà che Tahir era a capo di tutto.

Il ritorno di Orhan a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che il ritorno di Orhan stravolgerà nuovamente gli equilibri dei protagonisti.

L'uomo, infatti, dimostrerà di essere un abile giocatore e terrà tutti in pugno con la prova del delitto che Farah ha commesso nei confronti di Ali Galip. Innanzi tutto, Orhan invierà a Tahir un pacco con la sua foto di famiglia, accompagnata da frammenti di vetro. Sul momento sarà difficile capire il significato di quegli oggetti, ma poi, Tahir capirà: Farah ha ucciso Ali Galip usando un bicchiere e il pezzo incriminato non è stato mai tolto dal luogo del delitto. Sarà chiaro che Orhan possiede la prova che incastrerebbe Farah. Tahir sarà nelle mani del perfido Agnello Nero che per salvare sua moglie dalla condanna gli intimerà di aiutare Ilyas ad evadere dalla prigione. Parallelamente, Orhan farà assumere Farah in un ospedale e la costringerà a collaborare con lui, ricattandola nello stesso modo con le prove del suo delitto.

Il ricatto di Orhan per salvare Ilyas

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Orhan avrà tutti alla sua mercé. Behnam si alleerà con lui con lo scopo di incastrare sua moglie, mentre Farah e Tahir dovranno sottostare ai suoi ricatti. Come stabilito da Orhan, Tahir radunerà i suoi uomini e durante il trasferimento di Ilyas da un carcere all'altro, tenderanno un agguato alla camionetta. L'operazione riuscirà perfettamente: Ilyas ringrazierà Tahir con sarcasmo, ma lui non sopporterà questa situazione e lo colpirà con un pugno. In quel momento arriveranno Mehmet e la sua squadra che inizieranno a fare fuoco e costringeranno Tahir a fuggire con Ilyas e gli altri uomini. I due fratelli saranno di nuovo l'uno contro l'altro, loro malgrado.