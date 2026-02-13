Vera tradirà Behnam e salverà la vita a Tahir nelle prossime puntate di Io sono Farah, sorprendendo tutti.

Le anticipazioni tv rivelano che Vera si pentirà di aver aiutato Behnam e rimedierà a tutti i suoi errori. Dopo aver raccontato a Tahir e suo fratello la verità sul loro passato, la donna donerà a Perihan una borsa piena dei soldi guadagnati da Behnam; poi partirà per l'America e raggiungerà Kaan.

Il cambiamento di Vera in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano un grande cambiamento che vedrà protagonista Vera. La moglie di Ali Galip, infatti, per diverse settimane si schiererà dalla parte di Behnam perché vedrà in lui un'ottima fonte di guadagno.

Al padre di Kerim, Vera svelerà le mosse di Tahir e dirà anche che è lui il misterioso fratello di Mehmet. Behnam si servirà di Vera per stanare il suo nemico, ma presto tutto si capovolgerà. Il padre di Kerim userà la preziosa informazione ottenuta da Vera per sbarazzarsi di Tahir una volta per tutte. Fingendo di aver rapito suo fratello, Behnam imporrà a Mehmet di uccidere Tahir in cambio della sua vita. Il poliziotto sarà combattuto ma alla fine cederà perché non vedrà altro modo per conoscere il fratello a cui ancora non ha dato un volto. Mehmet convocherà Tahir e sarà a un passo dal togliergli la vita quando Vera lo fermerà: "Tahir è tuo fratello", dirà la donna mettendo fine alla guerra tra i due uomini.

Da quel momento in poi, Vera cambierà radicalmente.

La decisione inaspettata di Vera

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Vera tradirà Behnam e racconterà a Mehmet e Tahir tutta la verità sul loro passato. La donna spiegherà che Ali Galip ha ucciso i loro genitori e che poi entrambi sono stati adottati per i forti sensi di colpa. Vera si pentirà amaramente di aver appoggiato Behnam, ma deciderà di porre rimedio ai suoi errori. La donna prenderà tutti i soldi incassati dal suo ex complice e li donerà a Perihan, lasciandola senza parole. Successivamente, Vera farà le valigie e partirà per l'America da Kaan, sperando di liberarsi per sempre di Behnam e della sua vecchia vita. Tahir e Mehmet saranno pronti a ricominciare insieme per recuperare tutto il tempo perso.