Nelle prossime puntate turche di Io sono Farah, il rapporto tra Farah e Behnam attraverserà una fase di forte tensione. L’uomo, spinto dalla gelosia nei confronti di Tahir, metterà in discussione la sincerità dei sentimenti della donna e le chiederà una prova concreta del suo distacco dal passato. Il confronto, inizialmente verbale, assumerà contorni sempre più delicati, mettendo Farah in una situazione di evidente disagio.

Behnam scopre Tahir in villa e affronta Farah

Behnam scoprirà che Tahir è andato nella sua villa per vedere Farah e questo lo farà infuriare.

Il confronto avverrà nella camera di Farah e sarà molto acceso.

“Che cosa ci faceva Tahir qui? Dimmi la verità”, dirà Behnam.

Farah proverà a mantenere la calma: “Te l’ho già detto. È venuto per vedere Kerim”. Ma Behnam non le crederà: “Vuoi prendermi in giro? Aveva detto che sarebbe andato in azienda e invece è venuto qui. Sapeva che io non ero in casa”. Farah negherà ogni coinvolgimento: “Io non so nulla di questa storia”. Lui incalzerà, sempre più diffidente: “Davvero non sai niente?”. “Non capisco di che cosa mi stai accusando”, dirà Farah.

Tahir firma il divorzio, la mossa di Behnam

Behnam rivelerà poi il motivo del suo rientro anticipato, mostrando un documento: “Sai perché oggi sono tornato a casa prima?

Guarda. Tahir ha firmato il divorzio. Per la legge ora non sei più legata a lui”.

Quel gesto, che dovrebbe rassicurarlo, non basterà a placare la sua insicurezza. “Dimostrami che non lo ami più”, pretenderà l’uomo. “Fino a ora non hai mai creduto alle mie parole. Come posso dimostrartelo, Behnam?”, risponderà Farah, cercando di gestire la pressione psicologica.

Behnam tenta un approccio forzato, lei pronta a colpirlo

La risposta dell’uomo sarà ambigua e carica di sottintesi: “Puoi dimostrarmelo mostrando il tuo amore. I tuoi occhi sono abituati a mentire, così come la tua voce. Ma le tue labbra non mentono mai, vero?”.

Sarà chiaro che Behnam vorrà avvicinarsi a lei in modo più intimo, perché inizierà ad accarezzarla con insistenza.

Farah sarà pronta ad accoltellarlo con il suo coltellino tascabile, ma fortunatamente sarà l’arrivo di una telefonata a bloccare Behnam. Per il momento, il peggio sarà evitato, ma la tensione tra i due resta alle stelle.