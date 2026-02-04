Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, Farah sarà furiosa quando scoprirà che Tahir intende prendersi la colpa dell’omicidio di Ali Galip. La donna si rivolgerà così a Mehmet, minacciandolo apertamente: se permetterà che Tahir finisca in prigione, lei lo perseguiterà per il resto della sua vita.

Tahir si sacrifica per l’omicidio di Ali Galip

Tahir vorrà prendersi tutta la responsabilità per l’omicidio di Ali Galip, non vorrà che Farah paghi per un errore commesso in un momento di debolezza. Registrerà quindi un messaggio vocale in cui dichiarerà ciò che, in realtà, non ha commesso.

Tahir sa che Orhan conserva il pezzo di vetro con cui Ali Galip è stato ucciso, prova che potrebbe incastrare Farah, viste le impronte digitali, per questo motivo dichiarerà al procuratore di aver incastrato la moglie, un escamotage che potrebbe evitarle il carcere.

Farah sfida Mehmet: ‘Tahir non deve finire in carcere’

Farah, però, vorrà pagare le sue colpe e sarà pronta a rivelare a Mehmet la realtà dei fatti. A confessare come sono andate le cose sarà Bade, dandogli anche la motivazione per cui gli ha detto “no” alla sua proposta di matrimonio.

Successivamente, Farah e Mehmet avranno modo di confrontarsi direttamente e la ragazza gli dirà esplicitamente che il marito non deve finire in prigione per un reato che non ha commesso.

Mehmet sa che la situazione è complicata, vista la confessione di Tahir, ma la ragazza sarà chiara: lui in carcere non ci deve finire.

Tahir incastra Orhan ma rischia l’arresto

Tutto questo avverrà quando Tahir deciderà di collaborare con la polizia per incastrare Orhan. Il procuratore lo ringrazierà per la collaborazione, ma sa già cosa accadrà: “Dopo l’arresto di Orhan, dovrò metterti le manette per l’omicidio di Ali Galip”.

Lo scontro: ‘Sarò il tuo peggior incubo’

Parallelamente, Farah avrà un nuovo e durissimo confronto con Mehmet: “Tahir è nelle tue mani. Se gli succederà qualcosa, sarà colpa tua. E per ogni giorno della tua vita io ti perseguiterò”. “Cerca di calmarti. Non succederà niente.

Accidenti, pensi davvero che potrei mettere in pericolo il mio fratellino?”, risponderà Mehmet, ma a Farah non basterà: “Questo era il primo avvertimento. Ecco il secondo: se Tahir finirà in prigione al posto mio, io diventerò il tuo peggior incubo”.