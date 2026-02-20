Farah, Tahir e il piccolo Kerim lasceranno la villa di Behnam insieme nella puntata di Io sono Farah di martedì 24 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam sarà incastrato con una registrazione che lo metterà con le spalle al muro. L'uomo sarà costretto ad accettare tutte le condizioni di Farah, anche se giurerà vendetta.

Il piano per la libertà in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che il sogno di Tahir e della sua amata si avvicinerà sempre di più alla realtà. Tutto avrà inizio con un episodio negativo, perché Farah sarà accusata di aver attentato alla vita dello zio Mahmud.

La donna, certa di essere vittima di una trappola, scapperà e Tahir sarà pronto a nasconderla nella casa di un suo amico. I due cercheranno una soluzione a questo grande problema e presto arriverà, grazie all'astuzia di Farah e Tahir. Grazie alla registrazione di una telefonata di Rahşan, Bekir fornirà a Tahir la prova che Behnam vuole togliere la vita allo zio approfittando delle pessime condizioni in cui versa dopo l'aggressione. A quel punto, Farah, Tahir e Bekir porteranno via lo zio dall'ospedale, stando bene attenti a farsi seguire da Behnam. Quest'ultimo arriverà al loro nascondiglio e tenterà di togliere la vita a Mahmud con una siringa, ma Farah lo fermerà. La donna spererà che Mahmud si svegli per scagionarla e questo accadrà davvero.

Lo zio si riprenderà e con la sua deposizione annullerà ogni accusa nei suoi confronti. Farah e Tahir, però, avranno un'arma che spalancherà loro le porte della libertà.

Behnam con un pugno di mosche giurerà vendetta

Nella puntata di Io sono Farah di martedì 24 febbraio, una volta tornati a casa, Behnam tornerà ad essere molto duro con Farah. La donna, però, dimostrerà di essere molto più furba di lui e gli rivelerà che la fuga dell'ospedale è stata una trappola creata per attirarlo al nascondiglio di Tahir. Farah mostrerà a Behnam la registrazione di lui che voleva eliminare lo zio e si dirà pronta a farla vedere a Mahmud. A quel punto Behnam sarà messo con le spalle al muro e dovrà accettare qualsiasi richiesta. Farah, Tahir e il piccolo Kerim lasceranno la villa insieme e Behnam giurerà di vendicarsi al più presto di loro.