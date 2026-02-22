Per Vera arriverà il momento dell'addio nella puntata di Io sono Farah di martedì 24 febbraio: la donna avrà un consiglio che lascerà Gonul senza parole.

Le anticipazioni tv rivelano che Vera abbraccerà Gonul con una frase: "Non fidarti di Bekir, ti farà piangere e ti farà soffrire".

Svolta a Io sono Farah: Vera salva Tahir

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Vera sarà chiamata da Behnam ad aiutarlo ad incastrare Tahir: "Sarai i miei occhi e le mie orecchie". In un primo momento la donna aiuterà il rivale, tanto che lui le darà una consistente quantità di denaro.

Una volta incassato l'assegno, però, Vera rimedierà a tutti i suoi errori. Mahmet si troverà faccia a faccia con Tahir e sarà sul punto di togliergli la vita come gli ha ordinato Behnam, ma l'arrivo di Vera sarà decisivo. La donna salverà la vita a Tahir e rivelerà a Mehmet che è lui il fratello che cercava. La verità destabilizzerà i due uomini che alla fine si abbracceranno e troveranno finalmente l'uno nell'altro quella speranza che cercavano. Vera tornerà a casa, consapevole del grave pericolo a cui è esposta in Turchia. Temendo delle ripercussioni da parte di Behnam, Vera deciderà di trasferirsi in America da suo figlio Kaan, al sicuro. Prima di andare via, Vera parlerà a Perihan con molta sincerità e affetto, come non aveva mai fatto.

I consigli di Vera a Perihan e Gonul

Nella puntata di Io sono Farah di martedì 24 febbraio, Vera consiglierà a Perihan di rifarsi una vita e le consegnerà una borsa di soldi. "Dimentica Orhan", dirà, "Vivi per te stessa e rispettati". Perihan resterà senza parole quando vedrà il contenuto della borsa, anche perché a lei Vera non dirà nulla della partenza. La moglie di Ali Galip sembrerà davvero cambiata e la sua unica preoccupazione sarà ricominciare da zero. Vera si alzerà e andrà a prepararsi e quando tornerà sarà già con le valigie. La donna saluterà Perihan e poi arriverà il turno di Gonul, ormai non più sua nuora. Vera abbraccerà la ragazza e avrà per lei un consiglio che la turberà: "Non fidarti di Bekir, ti farà piangere, ti farà soffrire", dirà. Gonul non saprà cosa rispondere e Perihan non sarà affatto felice di sapere che sua figlia frequenta il cugino di Kaan.