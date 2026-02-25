Tahir riceverà un pacco con la foto della sua famiglia in compagnia di Orhan nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che la reazione di Tahir sarà entusiasta perché per la prima volta vedrà il volto dei suoi genitori. A spedire il tutto sarà Orhan che accompagnerà l'immagine con un biglietto: "Verso nuovi inizi".

Un pacco misterioso destinato a Tahir

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Behnam terrà Kerim con sé e Tahir inizierà una corsa contro il tempo per trovare il bambino prima che venga portato in Iran.

Farah resterà a casa con sua madre e aspetterà notizie dal suo amato che però non riuscirà facilmente a scoprire dove si trovi Kerim. All'improvviso, un corriere arriverà a casa di Farah e consegnerà un pacco a Adil che tenterà subito di aprirlo. La guardia del corpo e Farah si accorgeranno che per vedere il contenuto della scatola c'è bisogno dell'impronta digitale di Tahir e quindi gli telefoneranno. L'uomo raccomanderà subito alla guardia del corpo e alla sua amata di portare la scatola lontana dalla casa perché potrebbe essere una bomba. Tahir si dirigerà verso casa e dopo essersi assicurato che nel pacco non c'era un ordigno, conoscerà la madre di Farah che lo abbraccerà con affetto. Successivamente, Tahir andrà da Adil per scoprire cosa contiene la scatola.

Una sorpresa inaspettata a La forza di una donna

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio, Tahir aprirà la scatola e sarà molto sorpreso dal suo contenuto. L'uomo, infatti, troverà dei pezzi di vetro e una foto: per la prima volta, Tahir potrà vedere la sua famiglia. In foto, ci saranno sua madre, suo padre, Mehmet e lui da neonato. Nel ritratto di famiglia, sarà presente anche un altro uomo di cui Tahir scoprirà l'identità leggendo la dedica dietro l'immagine. "Al nostro caro amico Orhan, il ricordo della nascita di Tahir", leggerà, "Da Mustafa e Sevim". La reazione dell'uomo sarà di pura felicità, perché riconoscerà negli occhi di sua madre i suoi e si accorgerà di assomigliare anche a suo padre. Nella scatola, ci sarà anche un biglietto con una dedica da parte di Orhan dal contenuto quasi indecifrabile: "Verso nuovi inizi".