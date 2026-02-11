Le trame delle nuove puntate di Io sono Farah in programma dal 16 al 20 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Rahsan si opporrà alle nozze tra Behnam e Farah. Tahir, invece, evaderà dal carcere in Iran dov'era stato rinchiuso dagli uomini del rivale.

Rahsan ferma le nozze tra Behnam e Farah

Rahsan fermerà le nozze tra Behnam e Farah. La donna informerà Mahmud che la promessa sposa potrebbe non essere più pura dopo essere stata rapita da Tahir. L'anziano uomo imporrà una separazione temporanea che scatenerà le furie di Behnam. Intanto Tahir rischierà di essere malmenato da un uomo all'interno di un carcere in Iran.

In questa circostanza, il criminale libererà un bambino tenuto in ostaggio dopo essere evaso di prigione.

Mehmet, invece, si presenterà a casa di Bade, volendo notizie su Tahir. Il poliziotto deciderà di rimanere a casa dell'avvocatessa con la speranza che Vera e Perihan possano aiutarlo a ritrovare il criminale.

Mahmud, intanto, crederà che Farah sia complice di Tahir e che voglia rubare la cassaforte per rubarne il contenuto. Behnam metterà alla prova la protagonista, che nel frattempo ordinerà a Rahsan di aiutarla a ritrovare il criminale se non vuole che il video tra lei e Akbar venga reso pubblico.

Mehmet, Bade e Perihan si mettono sulle tracce di Tahir

Le anticipazioni della serie tv rivelano Farah si precipiterà da Gonul e Bade e insieme organizzeranno uno stratagemma per mettere le mani sul video compromettente sulla morte di Ali Galip.

Le tre ragazze si precipiteranno in azienda per aprire la cassaforte e scappare col filmato. In questa circostanza, la protagonista capirà che sono cadute in una trappola dopo aver trovato in terra una collana di Tahir.

Intanto Mehmet, ormai sospeso dal servizio, si metterà alla ricerca di Orhan per scoprire l'identità della talpa nella polizia. IIyas, intanto, farà affari con Behnam.

Perihan e Vera, intanto, troveranno tracce di sangue all'interno del presunto nascondiglio di Tahir. Mehmet si introdurrà nell'abitazione in questione per impossessarsi del cellulare del criminale.

Infine Gonul cederà le sue azioni a Farah nonostante la disapprovazione di Behnam. Tahir arriverà improvvisamente durante una riunione in azienda, rivelando di aver contrabbandato un'ingente quantità d'oro grazie ai contatti di Ali Galip.

Tahir ha un fratello

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Vera ha scoperto che suo marito ha lasciato il 7% delle azioni a Tahir mentre la restante quota pari al 25% l'ha lasciata a Gonul. La donna sconvolta ha contatto Behnam per farsi aiutare e l'ha informato che Tahir ha un fratello che nessuno conosce.