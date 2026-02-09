Nelle puntate di Io sono Farah che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio 2026, dopo essere stata minacciata da Farah Ersadi per la relazione segreta con il cognato Akbar Azadi, Rahsan riuscirà a impedire che la giovane sposi suo figlio Behnam Azadi.

Tahir in procinto di essere torturato su ordine di Behnam

Proprio il giorno in cui Mahmud sarà pronto per celebrare il matrimonio tra suo nipote Behnam e Farah, Rahsan si opporrà. In particolare, quest’ultima esigerà che le nozze vengano rimandate, dopo aver fatto presente che Farah potrebbe essere stata in intimità con Tahir, per averla sequestrata poche settimane prima.

A proposito di quest’ultimo, si troverà prigioniero in Iran e sarà in procinto di essere torturato da un uomo su ordine del suo nemico Behnam.

Spazio anche a Mehmet, che chiederà a Bade di non dire a nessuno che si è ricordato di avere un fratello più piccolo.

Mahmud sospetta di Farah, Tahir riesce a fuggire

In seguito, Mahmud comincerà a nutrire il sospetto che Farah voglia aprire la cassaforte di Behnam, servendosi dell'aiuto di Tahir, per rubarne il contenuto. Dopo essere stato avvertito da suo zio, Behnam deciderà di concedere più libertà a Farah per metterla alla prova.

Per concludere, Tahir riuscirà a scappare dalla prigionia e a mettere in salvo anche un bambino tenuto in ostaggio dagli iraniani da parecchi mesi.

Riepilogo: Tahir ha umiliato Behnam

Di recente, dopo aver concesso il divorzio a Farah e aver avviato una collaborazione segreta con Merjan, Tahir è entrato in possesso di una piccola parte di azioni della holding di Behnam, grazie alle informazioni ottenute attraverso l’ispettore capo Mehmet. Behnam è rimasto spiazzato ed è andato su tutte le furie, quando Tahir si è presentato alla conferenza di lancio del progetto della sua azienda e l’ha umiliato annunciando pubblicamente di essere socio suo e di Vera. Farah invece, ha avuto in mente un piano, quello di mettere le mani sul video della morte di Ali Galip con cui Behnam la tiene sotto scacco. La giovane ha iniziato il doppio gioco, dopo aver scoperto che Behnam la manipola facendole somministrare dei farmaci dalle domestiche.