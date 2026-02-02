Nelle puntate della soap turca Io sono Farah in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026, il piccolo Kerim ingannerà il padre biologico Behnam Azadi, facendogli credere di stare male, sotto lo sguardo della madre Farah Ersadi.

Farah vuole impossessarsi del filmato che la incastra per la morte di Ali Galip

Dopo aver tentato di farla finita, Farah si risveglierà disorientata a casa di Behnam e scoprirà di poter trascorrere più tempo con suo figlio Kerim, da ora in poi. Poco dopo, Tahir consegnerà a Behnam le pratiche di divorzio firmate.

Ben presto, Farah scoprirà che Behnam la manipola, facendole somministrare dei farmaci, appena sorprenderà le domestiche mettere qualcosa nel suo tè. Decisa a scappare dalle grinfie del padre biologico di suo figlio, per impedirgli di continuare a controllarla, Farah pianificherà di impossessarsi del filmato della morte di Ali Galip con cui l’iraniano la ricatta.

Tahir annuncia a Vera e Behnam di essere loro socio

Successivamente, grazie a delle informazioni ottenute dal commissario capo Mehmet, Tahir riuscirà ad acquisire una piccola quota della holding di Behnam. A quel punto, Tahir si presenterà alla conferenza dell’azienda di Behnam e Vera e annuncerà di essere diventato il loro nuovo socio.

Inoltre, Tahir farà presente di essere in procinto di ottenere altre azioni dall’eredità di Ali Galip.

Spazio anche al piccolo Kerim, che fingerà un malore, per ottenere dal padre Behnam il permesso per andare in moto. Dopo aver assistito alla scena, Farah capirà che suo figlio manipola il padre per avere ciò che vuole.

Riepilogo sul tentato suicidio di Farah

Di recente, dopo aver ribadito a Tahir di voler rimanere con Behnam, Farah gli ha addirittura giurato di aver riscoperto i suoi sentimenti per il padre biologico di suo figlio. In seguito, è scoppiata una violenta rissa tra Behnam e Tahir, il quale è precipitato da un edificio in costruzione. Behnam ha comunicato a Farah di aver mandato Kerim in Iran, quando gli ha chiesto di lasciarla andare, con la convinzione che Tahir fosse morto. A quel punto, distrutta dal dolore per aver perso sia Tahir e il figlio, Farah ha tentato il suicidio tagliandosi le vene.