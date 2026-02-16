Negli episodi della soap turca Io sono Farah, che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026, Tahir Lekesiz (Engin Akyurek) verrà arrestato su denuncia pilotata, dopo essersi ricongiunto finalmente con Farah Ersadi (Demet Özdemir).

Tahir e Mehmet scoprono di essere fratelli

Mehmet e Tahir scopriranno di essere fratelli, e di essere stati separati da bambini dopo l’uccisione dei loro genitori. Dopo essersi finalmente ritrovati, l’ex ispettore di polizia e Tahir decideranno di unire le loro forze.

Nel contempo, Behnam tenterà di uccidere lo zio Mahmud, per occuparsi da solo degli affari di famiglia, appena l'anziano finirà in ospedale per essere stato ferito gravemente dalla nipote Merjan a sua insaputa.

A ostacolare Behnam ci penserà Farah, minacciandolo con il filmato che lo incastra per il tentato omicidio di Mahmud.

Kerim finge una ricaduta per costringere Behnam a far arrivare la nonna Gulsima in Turchia

In seguito, Farah attuerà un piano servendosi della complicità di Tahir e del figlio Kerim, per liberare la madre Gulsima, tenuta prigioniera da Behnam in Iran da più di otto anni. In particolare, il piccolo Kerim verrà ricoverato in ospedale fingendo una ricaduta, per obbligare il padre Behnam a far arrivare la nonna materna Gulsima in Turchia per un presunto trapianto.

Per terminare, Tahir finirà in carcere dopo essere stato denunciato, invece Behnam porterà via Kerim, separandolo nuovamente da Farah.

Riepilogo: Mehmet si è ricordato di avere un fratello

Proprio quando Memet si è ricordato di avere un fratello minore, Vera ha rivelato a Behnam che l’ispettore e Tahir sono figli degli stessi genitori, morti per mano di suo marito Ali Galip. Dopo aver detto a Tahir di aver bisogno del suo aiuto per riuscire a trovare il suo consanguineo, Mehmet è sprofondato nello sconforto totale, per essersi ricordato che è stato suo padre adottivo Orhan a spararlo alla testa in presenza di Ilyas. A quel punto, l’uomo si è sfogato con la sua amata Bade, la quale l’ha invitato a non perdere il controllo. La situazione è degenerata, quando Mehmet si è presentato ubriaco da Bade, e le ha detto di non avere alcuna traccia di Tahir.